Вилкул заявил, что "Оппоблок" готов голосовать за законы, защищающие украинский народ

Критически важны для украинцев ряд социальных законопроектов, говорит политик

Александр Вилкул. Фото: opposition.com.ua

Фракция "Оппозиционного блока" в Верховной Раде готова прибыть на внеочередное заседание парламента. Об этом, комментируя инициативу Офиса президента созвать внеочередное заседание в четверг, 18 июля, заявил заместитель главы фракции Александр Вилкул.

"Мы считаем, что пленарные заседания сессии ВР стоило продолжать до принятия всех важных для украинского народа законов, а не только рамочного антикоррупционного закона. "Оппозиционный блок" зарегистрировал пакет законопроектов в рамках реализации Минских соглашений, их стоило бы рассмотреть в первую очередь. Критически важны для наших граждан и ряд социальных законопроектов – о снижении тарифов на газ и ЖКХ, запрете повышения цены на природный газ, списании задолженности населения по уплате за услуги ЖКХ", – подчеркнул он.

Политик добавил, что его политическая сила выступает за отмену ряда реформ.

"Поэтому в любой момент мы готовы прибыть на очередное или внеочередное заседания парламента, чтобы работать на благо народа", – заявил Вилкул.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде провести внеочередное заседание 18 июля, а заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка рассказал, какие законопроекты депутатам представят на рассмотрение.

Так, например, одним из важнейших вопросов станет законопроект о внесении изменений в закон об Антикоррупционном суде, чтобы этот орган сосредоточился на дела по топ-коррупционерам.

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