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Во Франции подсчитали голоса: как проголосовали украинцы за рубежом

Сегодня, 05:01

Юлия Тимошенко среди украинских во Франции была шестой — за нее отдали 42 голоса

Фото: Pixabay
Во Франции подсчитали голоса: как проголосовали украинцы за рубежом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/170/6ff/5ca1706ff02f6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/170/6ff/5ca1706ff02f6.jpg Новости Юлия Тимошенко среди украинских во Франции была шестой — за нее отдали 42 голоса

На избирательном участке в Париже на выборах Президента Украины больше всего голосов получил Петр Порошенко. Об этом сообщила член участковой избирательной комиссии Анна Бойко, – пишет Укринформ.

По результатам обработки 1029 бюллетеней, соответствующее количеству избирателей, принявших участие в голосовании, Порошенко получил 479 голосов (46,55%). На втором месте оказался Владимир Зеленский – у него 171 голос (16,62%).

Третьим стал Анатолий Гриценко, которого поддержали 165 избирателей (16,04%). Игорь Смешко с 84 голосами (8,16%) стал четвертым по Руслан Кошулинский голоса отдали 48 избирателей (4,67%). Юлия Тимошенко среди украинских во Франции была шестой – 42 голоса (4,08%).

Отметим, что заграничный участок в Австралии первым закончил голосование на президентских выборах. Там в список были включены 1737 человек, а бюллетени получили 125 человек, что составило явку всего 7,2%.

В отличие от "австралийских украинцев", в Польше наши соотечественники были намного активнее. У посольства Украины в Варшаве собралась большая очередь, при этом никаких инцидентов зафиксировано не было.

Голосование проходит и в Бельгии – там оно началось вовремя, в 8:00 по местному времени, однако с утра наши соотечественники не особо спешили отдать свои голоса. Первым свой голос за одного из кандидатов отдал водитель дипмиссии.

Также совсем недавно голосование началось и в США. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, Франция, Париж, явка , выборы президента, выборы 2019

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Источник:

Укринформ

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