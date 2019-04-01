Во Львовской области зафиксировали 25 нарушений в день выборов
Грубых нарушений во время выборов президента Украины в 2019 году во Львовской области не обнаружено
В течение дня выборов в полицию Львовской области поступило 71 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. 25 из них подтвердились. Грубых нарушений не выявлено. Об этом говорится на сайте полиции.
"В частности, граждане сообщали о: несвоевременном начале работы избирательного участка, незаконной агитации" за "и" против "определенных кандидатов на пост президента Украины, фотографировании избирательных бюллетеней, пребывании на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения, конфликтах на участках и порче бюллетеней", – говорится в сообщении.
По всем сообщениям проводились соответствующие проверки.
Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты
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