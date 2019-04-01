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Во Львовской области зафиксировали 25 нарушений в день выборов

Сегодня, 02:03

Грубых нарушений во время выборов президента Украины в 2019 году во Львовской области не обнаружено

Фото: МВД Украины / Facebook
Фото: МВД Украины / Facebook.
Во Львовской области зафиксировали 25 нарушений в день выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dc/0ad/5ca0dc0ad1197.jpg Новости Грубых нарушений во время выборов президента Украины в 2019 году во Львовской области не обнаружено

В течение дня выборов в полицию Львовской области поступило 71 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства. 25 из них подтвердились. Грубых нарушений не выявлено. Об этом говорится на сайте полиции.

"В частности, граждане сообщали о: несвоевременном начале работы избирательного участка, незаконной агитации" за "и" против "определенных кандидатов на пост президента Украины, фотографировании избирательных бюллетеней, пребывании на избирательном участке в состоянии алкогольного опьянения, конфликтах на участках и порче бюллетеней", – говорится в сообщении.

По всем сообщениям проводились соответствующие проверки.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты

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Тег выборы, львовская область, выборы президента

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