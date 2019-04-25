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Во время выборов президента Украины в полицию поступило более 11 обращений о нарушениях

Сегодня, 01:50

Наибольшая нагрузка пришлась на правоохранителей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях

Европа. Украинцам пришлось выстоять длинные очереди ради голосования во втором туре
Европа. Украинцам пришлось выстоять длинные очереди ради голосования во втором туре.

Во время выборов президента в полицию поступило более 11 тысяч обращений о правонарушениях, связанных с волеизъявлением

Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, – сообщает департамент коммуникации.

"В период нынешней кампании в органы и подразделений полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была довольно разнообразной: от незаконной агитации к подкупу избирателей, от хулиганства – до препятствования избирательному праву ", – сказал Князев.

Наибольшая нагрузка пришлась на правоохранителей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса об админнарушении, в 30 случаях лицам, виновным в совершении уголовных преступлений, сообщено о подозрении.

Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательная комиссия Украины сообщила, что во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому свои голоса отдали 73,22% избирателей.


 С реакцией мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

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Тег выборы, нарушения, полиция

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Источник:

Сегодня

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