Во время выборов президента Украины в полицию поступило более 11 обращений о нарушениях
Наибольшая нагрузка пришлась на правоохранителей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях
Во время выборов президента в полицию поступило более 11 тысяч обращений о правонарушениях, связанных с волеизъявлением
Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, – сообщает департамент коммуникации.
"В период нынешней кампании в органы и подразделений полиции поступило более 11 тысяч обращений. Их тематика была довольно разнообразной: от незаконной агитации к подкупу избирателей, от хулиганства – до препятствования избирательному праву ", – сказал Князев.
Наибольшая нагрузка пришлась на правоохранителей в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса об админнарушении, в 30 случаях лицам, виновным в совершении уголовных преступлений, сообщено о подозрении.
Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательная комиссия Украины сообщила, что во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому свои голоса отдали 73,22% избирателей.
С реакцией мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".
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