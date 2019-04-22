Волкер: Трамп поздравил Зеленского с победой и поблагодарил Порошенко за управление Украиной
Трамп поздравил украинский народ с проведением демократических выборов
Президент США Дональд Трамп позвонил в воскресенье Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить с победой на выборах президента Украины. Об этом заявил в Twitter спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
"Президент Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах, а также украинский народ с проведением мирных и демократических выборов", — написал дипломат.
Волкер также поблагодарил нынешнего украинского президента Петра Порошенко за "управление Украиной в чрезвычайно сложные времена".
Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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