"Впечатления позитивные": в Беларуси оценили выборы президента в Украине

Председатель белорусского Центризбиркома похвалила своих украинских коллег

Фото: МИД Украины/Facebook.

"Впечатления позитивные": в Беларуси оценили выборы президента в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/335/0e6/5ca3350e62333.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/335/0e6/5ca3350e62333.jpg 2019-04-02T13:13:39+03:00 Новости Председатель белорусского Центризбиркома похвалила своих украинских коллег

У главы Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидии Ермошиной сложилось позитивной впечатление от выборов президента Украины и считает, что первый тур состоялся чисто и организованно. Об этом она рассказала журналистам.

По ее словам, сработали хорошо и организаторы, и избиратели проявили активность.

"С учетом всех тех условий, которые поставлены перед организаторами выборов, сомневаться в чистоте выборов вообще не приходится. Впечатления позитивные. Действительно выборы проходили хорошо, спокойно, организовано, избиратели шли на участки активно, проявляя интерес. Что касается самого избирательного процесса, то он там сложный, конечно, несмотря на то, что там громадный штат Центральной избирательной комиссии", – сказала Ермошина.

В то же время глава ЦИК Беларуси напомнила, что белорусских наблюдателей не пригласили в Украину на выборы, однако она считает, что там и так есть кому их мониторить – более двух тысяч представителей международного сообщества.

Как уже известно, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 2 апреля ЦИК обработал 98,8% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,23% голосов (проголосовали за него 5 634 804 человек), далее Петр Порошенко – 15,91% (2 965 706), Юлия Тимошенко – 13,39% (2 496 765).

Отметим, что международные наблюдатели также дали позитивную оценку избирательному процессу. Так, например, представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

Смотрите также в сюжете "Сегодня", как отреагировали кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский на результаты выборов в первом туре.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.