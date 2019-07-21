Все избранные на выборах-2019 мажоритарщики (обновляется)
Полный список по областям и округам
Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, и теперь осталось лишь следить за результатами народного волеизъявления.
Согласно экзит-полам, в новый парламент проходят 5 политических партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.
Сайт "Сегодня" также внимательно отслеживает подсчет голосов, отданных избирателями за политические силы.
Напомним, что выборы в Верховную Раду Украины проходили по смешанной системе. Половина состава парламента – 225 народных депутатов – избирались по спискам политических партий. Вторая часть парламента (199 депутатов) избиралась в мажоритарных округах. Предлагаем вниманию читателей материал с официальными списками победителей выборов-2019 в мажоритарных округах, согласно данным подсчета голосов Центризбиркомом. Отметим, что данные будут обновляться и уточняться в режиме реального времени.
Народные депутаты, прошедшие в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам:
(Данные официальных подсчетов Центрально избирательной комиссии)
Винницкая область
Одномандатный избирательный округ №11
Одномандатный избирательный округ №12
Одномандатный избирательный округ №13
Одномандатный избирательный округ №14
Одномандатный избирательный округ №15
Одномандатный избирательный округ №16
Одномандатный избирательный округ №17
Одномандатный избирательный округ №18
Волынская область
Одномандатный избирательный округ №19
Одномандатный избирательный округ №20
Одномандатный избирательный округ №21
Одномандатный избирательный округ №22
Одномандатный избирательный округ №23
Днепропетровская область
Одномандатный избирательный округ №24
Одномандатный избирательный округ №25
Одномандатный избирательный округ №26
Одномандатный избирательный округ №27
Одномандатный избирательный округ №28
Одномандатный избирательный округ №29
Одномандатный избирательный округ №30
Одномандатный избирательный округ №31
Одномандатный избирательный округ №32
Одномандатный избирательный округ №33
Одномандатный избирательный округ №34
Одномандатный избирательный округ №35
Одномандатный избирательный округ №36
Одномандатный избирательный округ №37
Одномандатный избирательный округ №38
Одномандатный избирательный округ №39
Одномандатный избирательный округ №40
Донецкая область
Одномандатный избирательный округ №45
Одномандатный избирательный округ №46
Одномандатный избирательный округ №47
Одномандатный избирательный округ №48
Одномандатный избирательный округ №49
Одномандатный избирательный округ №50
Одномандатный избирательный округ №51
Одномандатный избирательный округ №52
Одномандатный избирательный округ №57
Одномандатный избирательный округ №58
Одномандатный избирательный округ №59
Одномандатный избирательный округ №60
Житомирская область
Одномандатный избирательный округ №62
Одномандатный избирательный округ №63
Одномандатный избирательный округ №64
Одномандатный избирательный округ №65
Одномандатный избирательный округ №66
Одномандатный избирательный округ №67
Закарпатская область
Одномандатный избирательный округ №68
Одномандатный избирательный округ №69
Одномандатный избирательный округ №70
Одномандатный избирательный округ №71
Одномандатный избирательный округ №72
Одномандатный избирательный округ №73
Запорожская область
Одномандатный избирательный округ №74
Одномандатный избирательный округ №75
Одномандатный избирательный округ №76
Одномандатный избирательный округ №77
Одномандатный избирательный округ №78
Одномандатный избирательный округ №79
Одномандатный избирательный округ №80
Одномандатный избирательный округ №81
Одномандатный избирательный округ №82
Ивано-Франковская область
Одномандатный избирательный округ №83
Одномандатный избирательный округ №84
Одномандатный избирательный округ №85
Одномандатный избирательный округ №86
Одномандатный избирательный округ №87
Одномандатный избирательный округ №88
Одномандатный избирательный округ №89
Киевская область
Одномандатный избирательный округ №90
Одномандатный избирательный округ №91
Одномандатный избирательный округ №92
Одномандатный избирательный округ №93
Одномандатный избирательный округ №94
Одномандатный избирательный округ №95
Одномандатный избирательный округ №96
Одномандатный избирательный округ №97
Одномандатный избирательный округ №98
Кировоградская область
Одномандатный избирательный округ №99
Одномандатный избирательный округ №100
Одномандатный избирательный округ №101
Одномандатный избирательный округ №102
Одномандатный избирательный округ №103
Луганская область
Одномандатный избирательный округ №105
Одномандатный избирательный округ №106
Одномандатный избирательный округ №107
Одномандатный избирательный округ №112
Одномандатный избирательный округ №113
Одномандатный избирательный округ №114
Львовская область
Одномандатный избирательный округ №115
Одномандатный избирательный округ №116
Одномандатный избирательный округ №117
Одномандатный избирательный округ №118
Одномандатный избирательный округ №119
Одномандатный избирательный округ №120
Одномандатный избирательный округ №121
Одномандатный избирательный округ №122
Одномандатный избирательный округ №123
Одномандатный избирательный округ №124
Одномандатный избирательный округ №125
Одномандатный избирательный округ №126
Николаевская область
Одномандатный избирательный округ №127
Одномандатный избирательный округ №128
Одномандатный избирательный округ №129
Одномандатный избирательный округ №130
Одномандатный избирательный округ №131
Одномандатный избирательный округ №132
Одесская область
Одномандатный избирательный округ №133
Одномандатный избирательный округ №134
Одномандатный избирательный округ №135
Одномандатный избирательный округ №136
Одномандатный избирательный округ №137
Одномандатный избирательный округ №138
Одномандатный избирательный округ №139
Одномандатный избирательный округ №140
Одномандатный избирательный округ №141
Одномандатный избирательный округ №142
Одномандатный избирательный округ №143
Полтавская область
Одномандатный избирательный округ №144
Одномандатный избирательный округ №145
Одномандатный избирательный округ №146
Одномандатный избирательный округ №147
Одномандатный избирательный округ №148
Одномандатный избирательный округ №149
Одномандатный избирательный округ №150
Одномандатный избирательный округ №151
Ровенская область
Одномандатный избирательный округ №152
Одномандатный избирательный округ №153
Одномандатный избирательный округ №154
Одномандатный избирательный округ №155
Одномандатный избирательный округ №156
Сумская область
Одномандатный избирательный округ №157
Одномандатный избирательный округ №158
Одномандатный избирательный округ №159
Одномандатный избирательный округ №160
Одномандатный избирательный округ №161
Одномандатный избирательный округ №162
Тернопольская область
Одномандатный избирательный округ №163
Одномандатный избирательный округ №164
Одномандатный избирательный округ №165
Одномандатный избирательный округ №166
Одномандатный избирательный округ №167
Харьковская область
Одномандатный избирательный округ №168
Одномандатный избирательный округ №169
Одномандатный избирательный округ №170
Одномандатный избирательный округ №171
Одномандатный избирательный округ №172
Одномандатный избирательный округ №173
Одномандатный избирательный округ №174
Одномандатный избирательный округ №175
Одномандатный избирательный округ №176
Одномандатный избирательный округ №177
Одномандатный избирательный округ №178
Одномандатный избирательный округ №179
Одномандатный избирательный округ №180
Одномандатный избирательный округ №181
Херсонская область
Одномандатный избирательный округ №182
Одномандатный избирательный округ №183
Одномандатный избирательный округ №184
Одномандатный избирательный округ №185
Одномандатный избирательный округ №186
Хмельницкая область
Одномандатный избирательный округ №187
Одномандатный избирательный округ №188
Одномандатный избирательный округ №189
Одномандатный избирательный округ №190
Одномандатный избирательный округ №191
Одномандатный избирательный округ №192
Одномандатный избирательный округ №193
Черкасская область
Одномандатный избирательный округ №194
Одномандатный избирательный округ №195
Одномандатный избирательный округ №196
Одномандатный избирательный округ №197
Одномандатный избирательный округ №198
Одномандатный избирательный округ №199
Одномандатный избирательный округ №200
Черновицкая область
Одномандатный избирательный округ №201
Одномандатный избирательный округ №202
Одномандатный избирательный округ №203
Одномандатный избирательный округ №204
Черниговская область
Одномандатный избирательный округ №205
Одномандатный избирательный округ №206
Одномандатный избирательный округ №207
Одномандатный избирательный округ №208
Одномандатный избирательный округ №209
Одномандатный избирательный округ №210
Город Киев
Одномандатный избирательный округ №211
Одномандатный избирательный округ №212
Одномандатный избирательный округ №213
Одномандатный избирательный округ №214
Одномандатный избирательный округ №215
Одномандатный избирательный округ №216
Одномандатный избирательный округ №217
Одномандатный избирательный округ №218
Одномандатный избирательный округ №219
Одномандатный избирательный округ №220
Одномандатный избирательный округ №221
Одномандатный избирательный округ №222
Одномандатный избирательный округ №223
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