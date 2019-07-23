Все о внеочередных выборах в Раду: голосовали без паспортов и друг за друга

Кандидаты приходили голосовать без паспорта и на костылях, а члены избирательных комиссий вместо сейфа для бюллетеней использовали обычную кастрюлю

Фото: AFP

В Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По состоянию на 22:00 явка по стране составила 49,84%. В новую Раду проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" (см. инфографику).

21 июля в 8:00 открылось почти 30 тыс. избирательных участков. По данным ЦИК, с открытием опоздали 27. Согласно данным на 22:00, меньше всего пришли в Донецкой (44,7%), Херсонской (46,19%) и Одесской (46,96%) областях, а лидерами стали Хмельницкая (57,53%), Львовская (54,71%), Полтавская (54,16%) области. Для сравнения, явка к тому же времени на прошлых парламентских выборах в 2014 году составила 52,42%.

Фото: Сегодня

Впервые на выборах за ситуацией следила авиация — к патрулированию привлекли экипажи самолетов Ан-72, Ан-26, а также вертолетов Н-225 "Супер-Пума" и Ми-8. Как рассказал нам командующий Нацгвардией Николай Балан, экипажи доставляли личный состав спецподразделений практически на всех направлениях, дежурные силы находились на аэродромах постоянного базирования в Киеве и Днепропетровской области.

По данным ЦИК, системных и существенных нарушений не было, хотя Нацполиция зарегистрировала более 1,2 тыс. обращений. В Комитете избирателей Украины отчитались о самых распространенных нарушениях. Ими стали незаконная агитация в день голосования и незаконные действия отдельных избирательных комиссий.

В Житомирской области члены одной из избирательных комиссий испортили 717 бюллетеней, проставив штамп "Выбыл" напротив одного из кандидатов. Правда, вскоре выяснилось, что выбыл не он, а его сосед по бюллетеню. Члены комиссии объяснили свою ошибку "человеческим фактором". Курьезная ситуация произошла в Кировоградской области, где глава одной из ОТГ отказался выдать комиссии сейф. Находчивые члены ОИК не растерялись и заменили его обычной кастрюлей, которую после пересчета бюллетеней опломбировали и передали дежурному полицейскому. Уже в 10:00 из Полтавы пришло сообщение о "классическом" нарушении — полиция задержала девушку, которая фотографировала свой бюллетень в кабинке. Ей грозит штраф до 5100 грн. А в Коростышеве (Житомирская область) полицейские задержали возле участка молодых людей с пистолетом, битой и ножом.

Отдельным трендом этих выборов стало голосование без паспорта. Например, в Винницкой и Николаевской областях избирателям выдавали бюллетени без предъявления документа, а в Ровенской области мужчина и вовсе проголосовал по водительским правам. Тенденцию чуть было не поддержал спикер ВР Андрей Парубий, который на участке признался, что забыл документ дома. Действующему председателю парламента пришлось ждать, пока ему принесут паспорт, после чего он смог проголосовать.

Кандидат в нардепы Сергей Притула на участок пришел на костылях, поскольку недавно сломал ногу. Но сохранил чувство юмора.

"Мы с Катей (жена шоумена. — Авт.) уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали", — заинтриговал на странице в соцсети Притула.

Президент Владимир Зеленский проголосовал под пристальным взором камер и рассказал, каким видит будущего премьер-министра:

"Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции... Честно скажу, провожу уже консультации".















Заграница: сорвали выборы и голосовали на морозе

Голосовали за новые лица в Раде и за границей. Первыми, как всегда, отдали свои голоса украинцы в Австралии. Увы, но их явка была очень низкой — проголосовало всего 57 человек, а это лишь 4% от всех украинцев Австралии, имеющих право голоса (1425 человек). Не спас ситуацию даже тот факт, что на участке могли голосовать украинцы, живущие в Новой Зеландии. Зато в Варшаве традиционно была отмечена большая очередь желающих голосовать. Выборы прошли в теплой и дружественной обстановке, а собравшиеся даже спели гимн Украины. В Антарктиде украинцы исполнили свой гражданский долг оперативно — голосование у полярников заняло всего 30 минут, и явка была 100%. А вот в Индии не обошлось без проблем — за два дня до выборов, 19 июля, на избирательном участке испортили все бюллетени.

В результате благодаря действиям Министерства иностранных дел, Центризбиркома и Посольства Украины в Индии удалось заменить все испорченные бюллетени на новые. Как позже рассказали в нашем МИД, пришлось перепечатать 164 бюллетеня, и голосование состоялось. Всего в заграничном избирательном округе открылось 102 избирательных участка. Больше всего их в Германии — пять, по четыре — в США, Польше и Италии, по три — в Канаде, Испании и Турции.

Нарушения: пирожки по 5 копеек и "помощь"

Харьков

Утром на одном участке повздорили наблюдатель и член комиссии. По данным гражданской сети "ОПОРА", наблюдательница сделала замечание участнице комиссии за большое количество контрольных листов в помещении ГИК, на что член комиссии в грубой форме попросила наблюдательницу замолчать.

"После повторного замечания член комисиии порвала лишние контрольные листы", — отметили в "ОПОРЕ".

По сводкам полиции, на избирательном участке по ул. Продольной 59-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, порвал свой бюллетень и бросил его возле урны. Два аналогичных случая зафиксировали в Индустриальном районе — на разных участках женщины порвали свои бюллетени. На улице Франтишка Крала, 49, избирательница разорвала один из двух бюллетеней, которые ей предоставили для голосования.

"Правоохранителям девушка объяснила, что разорвала бюллетень, потому что не хотела ни за кого голосовать", — говорят в "ОПОРЕ".

Плебисцит. Рвали бюллетени возле урн. Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Одесса

В Одесской области "отличились" лжеминеры. Около полудня в облполиции сообщили, что проверяют информацию о заминировании четырех избирательных участков в Беляевском районе. В Ананьеве копы составили админпротоколы на двух женщин за фотографиро­вание бюллетеней в кабинках. Одной из нарушительниц — 70 лет. Получили админпротоколы и граждане, которые не сняли с авто наклейки в поддержку того или иного кандидата.

В Подольске наблюдатели зафиксировали, как женщина голосовала вместо других избирателей. Сначала она якобы помогла проголосовать своему слабовидящему мужу, а после вернулась на участок с другим избирателем и поставила отметки на его бюллетене, не отходя от стола для их выдачи.

"При этом члены комиссии никак не отреагировали на такие действия гражданки", — отметили наблюдатели общественной сети "ОПОРА".

Лжеминеры. Заставили понервничать все службы. Фото: ГУ Нацполиции в Одесской области

Днепр

Три участка в Днепре и Кривом Роге не открылись вовремя. На одном участке оказались испорчены более 2000 бюллетеней — штамп "Выбыл" стоял не возле фамилии выбывшего, а возле баллотирующегося. Рядом с одним из пунктов голосования неизвестные предприниматели поставили палатку, в которой продавались пирожки и печенье по 5 копеек. Вызванные копы не увидели в этом незаконной агитации, но выписали штраф за незаконную торговлю. На одном из участков области пожилая женщина упала в кабинке и ударилась головой. Наблюдатели оказали пенсионерке помощь, после чего она все же смогла волеизъявляться.

"Бизнес". За торговлю пирожками копы выписали штраф. Фото: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Донбасс: "украшали" бюллетени и "экономили время"

За первые три часа голосования Днепропетровская и Донецкая области вышли в лидеры по числу зафиксированных нарушений. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. В основном речь о незаконной агитации, препятствовании осуществлению избирательного права, о подкупе избирателей, повреждении имущества. Также было сообщение о минировании 14 избирательных участков в Торецке — все они оказались ложными.

Самым резонансным стало нарушение в Бахмуте, где на одном из избирательных участков члены комиссии заранее подписали незаполненные протоколы с результатами голосования. "Ради экономии времени", — объяснили они полицейским. По информации спикера Нацполиции Ярослава Тракало, комиссии оставалось лишь вписать в конце дня фамилию победившего кандидата или партии.

"По прибытии на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комисии залили подписанные протоколы чернилами", — сообщил Тракало.

Уголовное производство начато по статье УК Украины "Фальсификация избирательных документов, итогов голосования" — грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В Бахмутском районе мужчина вынес бюллетень за пределы избирательного участка. Это заметил наблюдатель и вызвал полицию. В этом же избирательном округе 78-летняя женщина обнаружила, что за нее уже кто-то расписался. В Бахмуте по приглашению пришла голосовать 15-летняя девушка, хотя право голоса наступает только с 18. В Мариуполе женщина не нашла себя и нескольких своих соседей в основных списках избирателей. После долгих препирательств фамилии "пропавших" нашлись в резервных списках.

В Волновахе, в одномандатном избирательном округе № 60, местный житель фотографировал свой протокол в кабинке для голосования, что является нарушением, а в Мариуполе один из голосующих испортил бюллетень, прикрепив к нему презерватив и написав на документе: "Меньшего зла нет". В комментарии местным СМИ мариупольчанин заявил, что ни один из кандидатов по одномандатному округу не вызывает у него доверия. Это и заставило его высказать свое мнение столь экстравагантным способом.

Выбор. Мариупольчанин сказал, что не доверяет ни одному кандидату. Фото: 0629.com.ua

А вот военнослужащие в зоне операции Объединенных сил на Донбассе голосовали не на спецучастках, как было на выборах президента, а на обычных. Как сообщили в Минобороны Украины, задолго до дня выборов командование ООС передало в Госреестр избирателей заявления бойцов о смене места голосования. Однако, как утверждают наблюдатели, многие украинские солдаты опасались, что среди членов избиркомов в Донецкой и Луганской областях могут оказаться сторонники так называемых "ЛДНР", которые могут "слить" личные данные бойцов врагам. Это позволяет сделать вывод о том, что участие армии в парламентских выборах оказалось гораздо менее активным, чем предполагалось.

К тому же, противник не дремлет. Несмотря на объявленное с 21 июля перемирие, утром в районе города Счастье в Луганской области на неизвестном устройстве, установленном ДРГ противника, подорвались двое наших военнослужащих.

"В результате бойцы скончались на месте подрыва. Еще двое военнослужащих получили ранения", — сообщили в штабе ООС.

Следы. В Бахмуте чернилами залили подписи на пустых бланках. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Рассадкой депутатов займется специальная комиссия

Центризбирком обязан на протяжении 20 дней обнародовать официальные результаты в официальных газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" и указать список избранных парламентариев. Кроме того, Рада должна собраться на первую сессию в зале парламента не позднее чем на 30-й день после объявления результатов голосования. Таким образом, первое заседание парламента должно состояться до 10 сентября. До этого времени специальная комиссия займется рассадкой новых парламентариев в здании Рады. Согласно регламенту Верховной Рады, председатель парламента предыдущего созыва — Андрей Парубий — организовывает формирование подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов для подготовки пленарных заседаний первой сессии. Спикер должен созвать такую группу в течение 10 дней после официального объявления результатов выборов.

Напомним, новости "Сегодня" ведут подробную хронологию выборов в Верховную Раду: Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

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