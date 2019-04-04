Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам
Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию
До второго тура президентских выборов осталось меньше трех недель. "Сегодня", проанализировав программы двух финалистов, выделили из них главные тезисы.
О войне
Действующий президент Петр Порошенко проблему Донбасса и Крыма предлагает решать политико-дипломатическим путем. "Обеспечив единство проукраинской коалиции в мире, используя санкции и механизм международной миссии ООН", — говорится в его предвыборной программе. Он также планирует добиться возмещения убытков страной-агрессором за "репрессии и издевательства" над украинцами.
Владимир Зеленский хочет обеспечить мир для Украины, привлекая гарантов Будапештского меморандума (США, Великобритания, РФ) и ЕС. С помощью этих стран кандидат планирует вернуть временно оккупированные территории и также заставить агрессора возместить убытки. В его программе отмечается, что "сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров".
О внешней политике
До 2023 года Порошенко обещает подать заявку на вступление в Евросоюз и получить План действий по присоединению к НАТО.
В программе у Зеленского курс Украины в Североатлантический альянс упоминается как "гарантия нашей безопасности". Но этот вопрос, по его мнению, нужно решать на всеукраинском референдуме. А вот о европейской интеграции в программе кандидата речь не идет.
О делах домашних
Владимир Зеленский вообще все серьезные вопросы предлагает решать на референдумах — именно этому, судя по его программе, будет посвящен его первый законопроект. Среди других инициатив, принятия которых он хочет в первую очередь, — снятие неприкосновенности с президента, нардепов и судей, возможность отзыва парламентариев, а также процедура импичмента для гаранта. Кандидат обещает, что для "простых споров" в Украине появятся мировые судьи. Их будут выбирать украинцы. Уголовными преступлениями займется "эффективный суд присяжных". Антикоррупционным органам он обещает "максимальную господдержку". Наконец, вопрос языка у Зеленского хотят "вынести за скобки",
как разъединяющий украинцев, "до тех пор, пока в стране не закончится война".
Порошенко планирует продолжать децентрализацию, начатую в 2015 году, как "основу всестороннего развития регионов" и создать фонд для поддержки общественных инициатив. Продолжится и политика господдержки украинского языка как единственного государственного.
Об экономике
В экономических вопросах действующий президент упирает на аграрный сектор и IT-индустрию. Он хочет, чтобы в стране появились новые перерабатывающие предприятия и развивалась инфраструктура сельхозпродукции. IT-сектор кандидат планирует превратить в целую креативную индустрию. В программе кандидата упоминаются "пять стратегических приоритетов", хотя описания конкретных действий в ней практически нет.
В свою очередь Зеленский обещает для бизнеса единоразовую "нулевую декларацию". "Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных", — говорится в его программе. Такой шаг у Зеленского называют "экономическим чистилищем". Налог на доход он хочет заменить налогом на выведенный капитал.
О социальной жизни
В социальной сфере Порошенко планирует завершить медреформу и отремонтировать больницы по всей стране, а также увеличить соцвыплаты и пенсии. "Отдельный приоритет — поддержка науки и содействие ее тесному взаимодействию с реальным сектором", — говорится в его программе. Образование президент обещает подогнать под европейские стандарты.
Зеленский хочет, чтобы у частных и государственных учреждений образования были одинаковые права. Планирует он также открыть украинский рынок для иностранных вузов. Обещает кандидат также переход на страховую медицину и введение обязательного бесплатного ежегодного медосмотра. Наконец, в программе кандидата прописан переход от солидарной пенсионной системы к накопительной, которая уже долгие годы откладывается властями.
Напомним, ранее стала известна реакция международного сообщества по поводу результатов первого тура президентских выборов в Украине. "Сегодня" тщательно разобрались, что думают в мире о президентских выборах-2019.
А еще журналисты "Сегодня" выяснили, как в ЦИК свозили протоколы. Некоторые руководители территориальных участков везли протоколы чуть ли не с передовой на Донбассе.
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