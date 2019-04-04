Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Фото: AFP

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c7/8c6/5ca4c78c635e8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c7/8c6/5ca4c78c635e8.png 2019-04-04T07:19:00+03:00 Новости Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

До второго тура президентских выборов осталось меньше трех недель. "Сегодня", проанализировав программы двух финалистов, выделили из них главные тезисы.

О войне

Действующий президент Петр Порошенко проблему Донбасса и Крыма предлагает решать политико-дипломатическим путем. "Обеспечив единство проукраинской коалиции в мире, используя санкции и механизм международной миссии ООН", — говорится в его предвыборной программе. Он также планирует добиться возмещения убытков страной-агрессором за "репрессии и издевательства" над украинцами.

Владимир Зеленский хочет обеспечить мир для Украины, привлекая гарантов Будапештского меморандума (США, Великобритания, РФ) и ЕС. С помощью этих стран кандидат планирует вернуть временно оккупированные территории и также заставить агрессора возместить убытки. В его программе отмечается, что "сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров".

О внешней политике

До 2023 года Порошенко обещает подать заявку на вступление в Евросоюз и получить План действий по присоединению к НАТО.

В программе у Зеленского курс Украины в Североатлантический альянс упоминается как "гарантия нашей безопасности". Но этот вопрос, по его мнению, нужно решать на всеукраинском референдуме. А вот о европейской интеграции в программе кандидата речь не идет.

О делах домашних

Владимир Зеленский вообще все серьезные вопросы предлагает решать на референдумах — именно этому, судя по его программе, будет посвящен его первый законопроект. Среди других инициатив, принятия которых он хочет в первую очередь, — снятие неприкосновенности с президента, нардепов и судей, возможность отзыва парламентариев, а также процедура импичмента для гаранта. Кандидат обещает, что для "простых споров" в Украине появятся мировые судьи. Их будут выбирать украинцы. Уголовными преступлениями займется "эффективный суд присяжных". Антикоррупционным органам он обещает "максимальную господдержку". Наконец, вопрос языка у Зеленского хотят "вынести за скобки",

как разъединяющий украинцев, "до тех пор, пока в стране не закончится война".

Порошенко планирует продолжать децентрализацию, начатую в 2015 году, как "основу всестороннего развития регионов" и создать фонд для поддержки общественных инициатив. Продолжится и политика господдержки украинского языка как единственного государственного.

Об экономике

В экономических вопросах действующий президент упирает на аграрный сектор и IT-индустрию. Он хочет, чтобы в стране появились новые перерабатывающие предприятия и развивалась инфраструктура сельхозпродукции. IT-сектор кандидат планирует превратить в целую креативную индустрию. В программе кандидата упоминаются "пять стратегических приоритетов", хотя описания конкретных действий в ней практически нет.

В свою очередь Зеленский обещает для бизнеса единоразовую "нулевую декларацию". "Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малообеспеченных", — говорится в его программе. Такой шаг у Зеленского называют "экономическим чистилищем". Налог на доход он хочет заменить налогом на выведенный капитал.

О социальной жизни

В социальной сфере Порошенко планирует завершить медреформу и отремонтировать больницы по всей стране, а также увеличить соцвыплаты и пенсии. "Отдельный приоритет — поддержка науки и содействие ее тесному взаимодействию с реальным сектором", — говорится в его программе. Образование президент обещает подогнать под европейские стандарты.

Зеленский хочет, чтобы у частных и государственных учреждений образования были одинаковые права. Планирует он также открыть украинский рынок для иностранных вузов. Обещает кандидат также переход на страховую медицину и введение обязательного бесплатного ежегодного медосмотра. Наконец, в программе кандидата прописан переход от солидарной пенсионной системы к накопительной, которая уже долгие годы откладывается властями.

Напомним, ранее стала известна реакция международного сообщества по поводу результатов первого тура президентских выборов в Украине. "Сегодня" тщательно разобрались, что думают в мире о президентских выборах-2019.

А еще журналисты "Сегодня" выяснили, как в ЦИК свозили протоколы. Некоторые руководители территориальных участков везли протоколы чуть ли не с передовой на Донбассе.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.