Второй тур выборов-2019: сколько украинцев сменили место голосования
После первого тура количество желающих голосовать не по месту прописки выросло почти на 10 тысяч
За неделю, отведенную избирателям для временного изменения места голосования на президентских выборах, этим правом воспользовались более 325 тыс. граждан.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.
"Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта. Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинцев", – написала она.
Таким образом, в сравнении с первым туром, их количество увеличилось на 9879 человек, или 3,03%.
Лидерами по поданным заявлениям стали Донецкая (58 968) и Луганская области (29 784).
"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", – резюмирует глава ЦИК.
Напомним, ранее сообщалось, что место голосования временно изменили более 156,6 тыс. украинцев.
Мы также писали, по какой процедуре граждане Украины могли временно сменить место голосования.
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