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Второй тур выборов-2019: сколько украинцев сменили место голосования

Сегодня, 18:57

После первого тура количество желающих голосовать не по месту прописки выросло почти на 10 тысяч

Фото: AFP

За неделю, отведенную избирателям для временного изменения места голосования на президентских выборах, этим правом воспользовались более 325 тыс. граждан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук.

"Отделы ведения Государственного реестра избирателей начали прием сразу после объявления ЦИК результатов голосования 31 марта. Фактически, с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинцев", – написала она.

Таким образом, в сравнении с первым туром, их количество увеличилось на 9879 человек, или 3,03%.

Лидерами по поданным заявлениям стали Донецкая (58 968) и Луганская области (29 784).

"Сейчас отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям", – резюмирует глава ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что место голосования временно изменили более 156,6 тыс. украинцев.


Мы также писали, по какой процедуре граждане Украины могли временно сменить место голосования.

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