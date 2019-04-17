Второй тур выборов: в МВД обещают обеспечить безопасность

Силовики назвали количество личного состава, который будет следить за обеспечением порядка

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Силы Министерства внутренних дел переходят на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента Украины. К мероприятиям по обеспечению безопасности и правопорядка будут привлечены более 100 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил на межведомственном совещании первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.

"Все подразделения МВД перешли на усиленный вариант несения службы. С 18 апреля будут взяты под охрану избирательные участки. Произошли некоторые изменения по количеству привлеченного личного состава. Всего к охране общественного порядка во время второго тура выборов будет привлечены 133 тыс. 259 человек личного состава подразделений МВД", – сказал он.

В свою очередь заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что всего для обеспечения правопорядка и безопасности во время второго тура выборов планируется привлечь более 72 тыс. полицейских. Работники полиции будут осуществлять охрану порядка в день голосования и при подсчете голосов, и сами же правоохранители будут иметь возможность проголосовать.

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По словам командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, планируется привлечь к охране правопорядка 7,5 тысячи нацгвардейцев.

"Предусмотрены все меры для того, чтобы волеизъявление лиц, которые заступают в наряд и выполняют боевые задачи, было обеспечено полностью", – сказал он.

Также планируется задействовать 39 тысяч спасателей и около двух тысяч единиц техники, в том числе 10 воздушных судов, и около 8 тысяч пограничников.

На днях в МВД сообщали о росте количества нарушений на выборах. Чем ближе второй тур голосования, тем больше обращений поступает в полицию, открыто было очередное уголовное производство.

Также мы писали, что число мелких нарушений и серьезных преступлений вокруг первого тура выборов президента превысило 3,5 тыс. Такие данные обнародовала Нацполиция. Немало нарушений закона произошло непосредственно в день голосования, но одно из распространенных – это подкуп. Читайте подробней, кого и как наказывают за подкуп избирателей.

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