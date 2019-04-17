Второй тур выборов: в МВД обещают обеспечить безопасность
Силовики назвали количество личного состава, который будет следить за обеспечением порядка
Силы Министерства внутренних дел переходят на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента Украины. К мероприятиям по обеспечению безопасности и правопорядка будут привлечены более 100 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил на межведомственном совещании первый заместитель главы МВД Сергей Яровой.
"Все подразделения МВД перешли на усиленный вариант несения службы. С 18 апреля будут взяты под охрану избирательные участки. Произошли некоторые изменения по количеству привлеченного личного состава. Всего к охране общественного порядка во время второго тура выборов будет привлечены 133 тыс. 259 человек личного состава подразделений МВД", – сказал он.
В свою очередь заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что всего для обеспечения правопорядка и безопасности во время второго тура выборов планируется привлечь более 72 тыс. полицейских. Работники полиции будут осуществлять охрану порядка в день голосования и при подсчете голосов, и сами же правоохранители будут иметь возможность проголосовать.
По словам командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, планируется привлечь к охране правопорядка 7,5 тысячи нацгвардейцев.
"Предусмотрены все меры для того, чтобы волеизъявление лиц, которые заступают в наряд и выполняют боевые задачи, было обеспечено полностью", – сказал он.
Также планируется задействовать 39 тысяч спасателей и около двух тысяч единиц техники, в том числе 10 воздушных судов, и около 8 тысяч пограничников.
На днях в МВД сообщали о росте количества нарушений на выборах. Чем ближе второй тур голосования, тем больше обращений поступает в полицию, открыто было очередное уголовное производство.
Также мы писали, что число мелких нарушений и серьезных преступлений вокруг первого тура выборов президента превысило 3,5 тыс. Такие данные обнародовала Нацполиция. Немало нарушений закона произошло непосредственно в день голосования, но одно из распространенных – это подкуп. Читайте подробней, кого и как наказывают за подкуп избирателей.
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