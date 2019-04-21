Второй тур выборов: явка избирателей приближается к 50%

Голосование в самом разгаре, украинцы активно идет на избирательные участки

Фото: AFP

По состоянию на 15:00 явка в Украине на выборах президента во втором туре достигла почти 50%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Сейчас в Украине уже проголосовали 47,87% избирателей на 199 территориальных избирательных округах.

Как сообщали сегодня в Центризбиркоме, лидерами голосования являются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдеры – Закарпатская и Ивано-Франковская области. Читайте подробней, как проходит голосование в разных уголках страны.

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Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

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