Второй тур выборов за границей: озвучена стоимость голосования
Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на второй тур голосования за границей
На нужды участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков во время второго тура президентских выборов, который пройдет в Украине 21 апреля, из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.
Это следует из сметы расходов на подготовку и проведение выборов, которую 11 апреля утвердила Центральная избирательная комиссия.
Напомним, на прошлом неделе Центральная избирательная комиссия официально объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля.
Как мы уже писали, явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 63,52% - свои голоса кандидатам отдали 18 893 879 человек. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.
Также сообщалось, что украинцам, которые собираются голосовать не по месту прописки, необходимо брать открепительных талон. Для этого необходимо до 15 апреля обратиться в отдел реестра избирателей. Помимо паспорта с собой будет иметь подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты на транспорт.
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