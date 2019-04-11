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Второй тур выборов за границей: озвучена стоимость голосования

Сегодня, 19:23

Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на второй тур голосования за границей

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

На нужды участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков во время второго тура президентских выборов, который пройдет в Украине 21 апреля, из государственной казны планируется потратить 13,689 млн гривен.

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Это следует из сметы расходов на подготовку и проведение выборов, которую 11 апреля утвердила Центральная избирательная комиссия.

Напомним, на прошлом неделе Центральная избирательная комиссия официально объявила, что в Украине будет второй тур выборов, который запланирован на 21 апреля.

Как мы уже писали, явка избирателей в первом туре президентских выборов составила 63,52% - свои голоса кандидатам отдали 18 893 879 человек. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%). Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.


Также сообщалось, что украинцам, которые собираются голосовать не по месту прописки, необходимо брать открепительных талон. Для этого необходимо до 15 апреля обратиться в отдел реестра избирателей. Помимо паспорта с собой будет иметь подтверждающий документ: договор аренды, справка с места работы, учебы, командировочный лист, билеты на транспорт.

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Тег ЦИК, второй тур, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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