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Выборы-2019: на избирательных участках Харькова заметили "десятников"

21 июля, 13:27

"Десятники" должны привести людей, которые проголосуют за определенного кандидата

Фото: Сегодня

Наблюдатели на избирательных участках в Харькове зафиксировали "десятников". Их заданием является привести еще десять человек для голосования на выборах в Раду, обеспечив таким образом победу "своего" кандидата на округе. Об этом написали в Telegram-канале "Типичный Харьков".

Также сообщается, что возглавляют систему "топы", которые контролируют десять человек. Их еще называют "десятниками". За выполнение плана они получают деньги.

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Возле самых участков стоят люди, которые координируют процесс. Они стоят недалеко от входа на участок с планшетами. На вопросы наблюдателей представляются людьми, которые проводят экзит-поллы.

"Чтобы проверить, уполномочены ли они такое делать, следует попросить у них удостоверение. Если отказываются его предоставлять — немедленно вызывать полицию", – говорится в сообщении.

Мы писали уже, что во Львовской области в день выборов в Раду уже насчитали 12 случаев, когда избиратели пытались голосовать без паспорта. Чаще всего такое фиксировали в Яворовском, Старосамборском и Сокальском районах.

Кроме этого, наблюдатели Комитета избирателей сообщили о массовых нарушениях во время голосования на парламентских выборах в Украине и о низком уровне подготовки членов избирательных комиссий. По словам наблюдателей, в некоторых регионах они заметили ненадлежащее качество кабинок для голосования.


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Тег избиратели, нарушения на избирательном участке, парламентские выборы, выборы 2019

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