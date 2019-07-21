Выборы-2019: на избирательных участках Харькова заметили "десятников"

"Десятники" должны привести людей, которые проголосуют за определенного кандидата

Фото: Сегодня

Наблюдатели на избирательных участках в Харькове зафиксировали "десятников". Их заданием является привести еще десять человек для голосования на выборах в Раду, обеспечив таким образом победу "своего" кандидата на округе. Об этом написали в Telegram-канале "Типичный Харьков".

Также сообщается, что возглавляют систему "топы", которые контролируют десять человек. Их еще называют "десятниками". За выполнение плана они получают деньги.

Возле самых участков стоят люди, которые координируют процесс. Они стоят недалеко от входа на участок с планшетами. На вопросы наблюдателей представляются людьми, которые проводят экзит-поллы.

"Чтобы проверить, уполномочены ли они такое делать, следует попросить у них удостоверение. Если отказываются его предоставлять — немедленно вызывать полицию", – говорится в сообщении.

Мы писали уже, что во Львовской области в день выборов в Раду уже насчитали 12 случаев, когда избиратели пытались голосовать без паспорта. Чаще всего такое фиксировали в Яворовском, Старосамборском и Сокальском районах.

Кроме этого, наблюдатели Комитета избирателей сообщили о массовых нарушениях во время голосования на парламентских выборах в Украине и о низком уровне подготовки членов избирательных комиссий. По словам наблюдателей, в некоторых регионах они заметили ненадлежащее качество кабинок для голосования.

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