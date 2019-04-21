Выборы-2019: в бюллетенях обнаружен крупный недостаток

Наблюдатели рассказали, почему посторонние люди могут видеть, за кого проголосовал избиратель

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Наблюдатели во втором туре выборов президента Украины сообщили об одном из недочетов на участках для голосования.

Как сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины, из-за размера бюллетеня посторонние люди могут видеть, за кого проголосовал избиратель.

Это возможно, поскольку, опуская бюллетень в урну для голосования, избиратели часто его не сворачивают.

"Таким образом результаты волеизъявления лица могут увидеть посторонние лица, в том числе, другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии", – констатируют в КИУ.

По словам наблюдателей, иногда со стороны избирателей поступают замечания по этому поводу – они утверждают, что таким образом нарушается их тайна голосования.

"Также ряд фото избирательных ящиков с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях", – добавили в организации.

Напомним, что фотографирование бюллетеней в Украине строго запрещено и карается законом. Несмотря на это, состоянием на 10:00 в полиции сообщили о 5 случаях такого правонарушения.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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