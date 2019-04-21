Выборы-2019: в бюллетенях обнаружен крупный недостаток
Наблюдатели рассказали, почему посторонние люди могут видеть, за кого проголосовал избиратель
Наблюдатели во втором туре выборов президента Украины сообщили об одном из недочетов на участках для голосования.
Как сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины, из-за размера бюллетеня посторонние люди могут видеть, за кого проголосовал избиратель.
Это возможно, поскольку, опуская бюллетень в урну для голосования, избиратели часто его не сворачивают.
"Таким образом результаты волеизъявления лица могут увидеть посторонние лица, в том числе, другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии", – констатируют в КИУ.
По словам наблюдателей, иногда со стороны избирателей поступают замечания по этому поводу – они утверждают, что таким образом нарушается их тайна голосования.
"Также ряд фото избирательных ящиков с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях", – добавили в организации.
Напомним, что фотографирование бюллетеней в Украине строго запрещено и карается законом. Несмотря на это, состоянием на 10:00 в полиции сообщили о 5 случаях такого правонарушения.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .
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