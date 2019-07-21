Выборы-2019: в Киеве работают все избирательные участки

36 тысяч граждан сменили свое место голосования на столицу

Фото: AFP PHOTO/YURIY KIRNICHNY.

В Киеве участковые избирательные комиссии на внеочередных выборах в Верховную Раду работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По состоянию на 8:00 в Киеве заработали все избирательные участки. Сейчас голосование проходит в штатном режиме, граждане продолжают волеизъявление на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Также напомню, что 36 тыс. граждан сменили место голосования, обнаружив желание реализовать свое конституционное право на этих выборах именно в столице", – сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Как отмечается, обеспечение общественного порядка и безопасности избирателей и членов избирательных комиссий осуществляют сотрудники Главного управления Национальной полиции в Киеве, сотрудники ГСЧС Украины.

Участки будут работать до 20:00, отметили в ведомстве.

Мы уже писали, что первым голосование стартовало за рубежом – в Австралии.Единственный в этой стране участок для голосования находится в посольстве Украины в Канберре.

На этих выборах за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

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