Выборы президента: как голосовали в Финляндии украинцы, приехавшие из РФ

В Финляндию голосовали украинцы, в том числе те, которые работают в соседней России

В Финляндии украинцы отдали свои голоса во втором туре выборов президента. Среди голосовавших были и те, кто работает в России.

Стоит отметить, что эта страна – одна из самых дорогих и наиболее комфортных стран мира, которая стала домом для более чем четырех тысяч украинцев. Кроме того, сюда приезжали и те, кто решил отдать свои голоса из Москвы и Петербурга в соседней России. В целом по российским городам их – более 20 тысяч.

В ходе голосования на финском избирательном участке проголосовали 490 человек – это на 45 больше, чем в первом туре. Эти цифры оказались не такими большими, как ожидалось – многие отправились на Родину, чтобы отпраздновать Пасху.

Кроме того, из России, от которой на этом участке приписано почти 18 тысяч украинцев, проживающих в РФ, в Хельсинки доехало лишь несколько человек. Среди главных причин оказались не только расстояние и стоимость проезда.

"Мои приблизительные подсчеты – это 15-25 человек приехали из России, и это где-то в полтора раза меньше, чем в прошлый раз. Мне кажется, что многие украинцы, во всяком случае, из России, не приехали, потому что им кажется, что есть очень большой разрыв, на который они не могут повлиять", – отметил Денис Перцев, заместитель главы избирательной комиссии в Хельсинки.

Неделю назад в Финляндии завершились собственные парламентские выборы. На них ни один из русскоязычных кандидатов, а их было немало, места в новом парламенте не получил. Победителей местный ЦИК объявил через четыре часа после закрытия участков.

Никто из побежденных не жаловался на результаты в суды, а почти половину мандатов получили женщины.

Украинская диаспора Финляндии – одна из самых маленьких среди диаспор, разбросанных по всему миру. Половина из них имеет право голоса. В то же время, большинство в списках составляют украинцы, проживающие в России – около 18 тысяч человек.

Так, Инессу Дедушеву, которая готова преодолеть две тысячи километров ради выборов, на самолет провожала команда "Сегодня". Женщина одна из первых пришла на участок в посольство. Из Кривого Рога в Москву она переехала еще в 2008 году.

"Я Москву знаю с детства, мне поэтому там было всегда нормально. До 2014. С 14 года, конечно, там дурдом. Что в головах у россиян – непонятно", – призналась она.

О том, что на выходные женщина отправилась на выборы в Финляндию, своим московским знакомым она не сказала ни слова.

"Я никого не ставила в известность. Зачем им это знать. Из соображений безопасности. Я там живу и мне там жить", – подчеркнула Инесса Дедушева.

Самолет на Москву отправился вечером. Перед возвращением, кроме чувства выполненного гражданского долга, украинка получила небольшой бонус – прогулку по столице страны, которая уже 102 года не зависима от России.

Напомним, ранее были опубликованы данные национальных экзит-полов. Согласно данным, 73,2% избирателей проголосовали за Владимира Зеленского, а 25,3% – за Петра Порошенко.

Владимир Зеленский уже прокомментировал результаты национальных экзит-полов. Он поблагодарил всех за поддержку, подчеркнув: "Все возможно".

В свою очередь, действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение и пообещал бороться за сохранение тех успехов, которых успела добиться страна.

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