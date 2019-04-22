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Выборы президента: как Порошенко прокомментировал данные экзит-пола

Сегодня, 17:25

Порошенко отметил, выборы прошли честно, и он гордится тем, что защитил право украинцев на свободное волеизъявление


Штаб Петра Порошенко вовремя оглашения данных экзит-пола по итогам второго тура выборов президента был заполнен до отказа. Появление Петра Порошенко в штабе ожидали около восьми вечера, Порошенко вышел на сцену в 20:15 под громкие аплодисменты членов своей команды.

К микрофону он подошел с женой. Речь начал цитатой британского политика Уинстона Черчилля: "Никогда не сдавайся – ни в малом, ни в значительном!".

Порошенко отметил, выборы прошли честно, и он гордится тем, что защитил право украинцев на свободное волеизъявление. Признал первые результаты экзит-полов и поздравил Владимира Зеленского с победой.

"Результаты экзит-полов очевидны и дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в цивилизованных демократических странах", – сказал он.

Однако, несмотря на поражение на выборах, Порошенко собирается остаться в политике. В его планах защищать выбранное украинцами европейское направление. Оппонентам уже пообещал, те будут иметь чрезвычайно сильную оппозицию.

"Я не ухожу из политики, я остаюсь в политике, буду бороться за Украину. В то же время я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО. И между объявлением результатов выборов и инаугурацией я готов тратить любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дел", – сказал Порошенко.

В завершение выступления Петр Попрошенко вместе с членами команды спели гимн Украины.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.


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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, экзит-пол

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