Выборы президента: как украинцы голосуют в США

В США находится крупнейшая после Канады украинская диаспора – 930 тысяч граждан украинского происхождения

Выборы президента: как украинцы голосуют в США 2019-03-31T16:50:00+03:00 Новости В США находится крупнейшая после Канады украинская диаспора – 930 тысяч граждан украинского происхождения

За пределами Украины сегодня открыты 102 избирательных участка, сообщает Министерство иностранных дел. Они размещены в семидесяти двух странах мира, кроме России, где решением ЦИК они на этот раз не работают.

В целом по диаспорам мира рассеяно до 15 млн украинцев.

Но избирателями сегодня будут только 527 тысяч. Впрочем, тех, кто проголосует за границей, может быть и больше, ведь за пределами Украины только официально сейчас работает более двух миллионов соотечественников. Неофициально – 7 млн. Чтобы отдать голос за пределами Родины, им нужно только зарегистрироваться в консульствах и доехать

В США находится крупнейшая после Канады украинская диаспора – 930 тысяч граждан украинского происхождения.

В Соединенных Штатах четыре избирательных участка: в столице, а также в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско. В этом году в Америке ожидают рекордное явку. По крайней мере, накануне голосования заинтересованность местных украинцев в выборах была чрезвычайно велика.

Власти США, в свою очередь, заявляют, что будут сотрудничать с Украиной вне зависимости от результатов выборов.

"У нас очень дружеские отношения. Мы будем сотрудничать, кого бы не выбрал украинский народ. Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, мы поддерживаем принципы: демократия, рыночная экономика, верховенство закона, борьбу с коррупцией, безопасность и стремление Украины быть частью трансатлантического сообщества", – заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Сегодня в Украине проходят выборы президента, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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