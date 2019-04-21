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Выборы президента Украины: как голосуют украинцы в России

Сегодня, 15:28

Украинцы в России проголосовать не смогут – им придется ехать в одну из трех заграничных стран


Поскольку из соображений безопасности Украина не открывала в России избирательные участки, украинцам в этой стране, чтобы проголосовать во втором туре президентских выборов, придется покинуть ее пределы.

В стране с самым многочисленным украинской диаспорой – ни одного избирательного участка. Наших земляков в России находится трех миллионов, но голосовать из них могут лишь более 15 тысяч – те, кто встал на консульский учет и имеет украинский паспорт.

Территорию России разделили на условные части и автоматически перенесли списки избирателей на участки ближайших стран: украинцы с юга России – в Грузию, центра и востока – в Казахстан, а севера – в Финляндию.

Дорога дальняя, билеты дорогие, но мы разыскали в Москве украинку, которая ради выборов отправилась в Хельсинки. Инесса Дедушева живет здесь десять лет, но в будущем планирует вернуться домой, поэтому ей не безразлично, кто возглавит государство.

Мы уже провели украинку на самолет – в Финляндии ее и других украинских избирателей встретят корреспонденты "Сегодня". Удалось ли им проголосовать, станет известно позже.

Напомним, что в декабре в день старта президентских выборов в Украине, 31 декабря 2018 года, Центральная избирательная комиссия своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.

Мы также писали, что на выборах президента в этом году Украина открыла более 100 избирательных участков в 72 странах мира. Всего за пределами страны зарегистрировано более 552 тысяч избирателей.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег Россия, выборы, Финляндия, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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