Выборы президента Украины: как украинцы голосуют в США и ЕС

Ожидается, что и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе явка украинских избирателей будет выше, чем в первом туре

В Вашингтоне местные украинцы только начинают делать свой выбор. Всего в США на голосование во втором туре зарегистрировалось около пятидесяти тысяч наших земляков. Поскольку выбор решающий, ожидают, что активность избирателей будет выше, чем в первом туре.

Иногда местным украинцам надо преодолеть тысячи километров и выложить за это сотни долларов. Но заинтересованность в выборах за океаном – немалая. Украинцы внимательно следят за новостями. Американские обозреватели пишут активно. Пытаются сохранить серьезность, но не стесняются называть наши политические гонки странными. Официальный Вашингтон от оценок воздерживается. И только дипломатично уверяет: будет сотрудничать с тем, кого выберут украинцы. Поэтому выбор – за нами!

В Брюсселе уже активно идет голосование на выборах президента Украины. Участок в Брюсселе – один на две страны: Бельгию и Люксембург. Поэтому украинцы преодолевают сотни километров, чтобы отдать свой голос, потому что верят, что именно он может стать решающим.

Всего на участке в Брюсселе зарегистрировалось более двух тысяч человек. На этот раз на 63 человека больше, чем в первом туре, прогнозируют, тоже будет выше. Тогда здесь проголосовали 672 наших соотечественника.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента Украины: как украинцы голосуют в США и ЕС". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"