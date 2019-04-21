Выборы президента Украины: открылся последний избирательный участок

Голосование началось на участке в Сан-Франциско

Скриншот видео: Заграничный избирательный участок в Сан-Франциско / Facebook.

Избирательный участок, который расположен в американском городе Сан-Франциско, начал последним в мире работу во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщается на странице посольства Украины в США на странице в Facebook.

"Заграничный избирательный участок 900091 в Сан-Франциско начал свою работу. Это участок, который открывается последним в мире. Украинцы голосуют во втором туре выборов президента Украины 2019", – сказано в сообщении.

Он открылся в 8:00 по местному времени (18:00 по Киеву) и закроется в 20:00 (06:00 22 апреля по киевскому времени)

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