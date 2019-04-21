Выборы президента Украины – посольство США сделало заявление

Вашингтон ожидает сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины

Посол США в Украине Мари Йованович. Фото: Минобороны Украины

Посольство США ожидает демократических и мирных выборов президента Украины. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в Facebook.

"Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ожидаем сегодня демократических и мирных выборов, которые отражают волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, примут активное участие в демократии и проголосуют", - говорится в заявлении Йованович, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что на протяжении дня 21 апреля, когда был "день тишины" перед выборами во втором туре, в полицию поступило более 250 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Так, в "день тишины" полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Как отметили правоохранители, в основном сообщения касаются незаконной агитации – 136 обращений, 15 – угроза физической расправой и 4 сообщения о подкупе избирателей.

По одному из таких обращений даже было открыто уголовное производство.

Как мы сообщали, накануне второго тура в МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства, начиная с 1 апреля, сразу после первого тура выборов. Также по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства было открыто 71 уголовное производство.

А тем временем, как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

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