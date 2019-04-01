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Выборы президента Украины прошли честно и свободно – миссия наблюдения CANADEM

Сегодня, 13:36

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 115 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM"

Фото: AFP
Выборы президента Украины прошли честно и свободно – миссия наблюдения CANADEM //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e8/45c/5ca1e845ca201.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e8/45c/5ca1e845ca201.jpg Новости Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 115 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM"

Очередные выборы президента Украины, голосование которых состоялось 31 марта, были проведены честно и свободно, заявляют в миссии наблюдения за выборами в Украине международной неправительственной организации "CANADEM".

"Выборы были проведены честно, свободно", – заявил глава миссии "CANADEM" в Украине Ллойд Аксуорти на брифинге по результатам наблюдения за волеизъявлением в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 115 официальных наблюдателей от международной неправительственной организации "CANADEM" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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Тег выборы, наблюдатели, выборы 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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