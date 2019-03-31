Выборы президента Украины в Австралии: голосование закончилось, но явка удивила

Большинство украинцев, проживающих в этой далекой стране, проигнорировали президентские выборы

Фото: AFP

Выборы президента Украины в Австралии: голосование закончилось, но явка удивила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a3/570/5ca0a357079cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a3/570/5ca0a357079cc.jpg 2019-03-31T14:25:47+03:00 Новости Большинство украинцев, проживающих в этой далекой стране, проигнорировали президентские выборы

На избирательном участке в Австралии закончилось голосование на выборах президента Украины. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский

Он отметил низкую явку украинцев.

"На одном из участков уже закончилось голосование, идет подсчет голосов. Это участок в Австралии. Там в список были включены 1737 человек, а бюллетени получили 125 человек, что составило 7,2%", – рассказал Конопольский.

Напомним, что первыми отдать свои голоса могли украинцы в Австралии – здесь участки открылись еще в 23 часа 30 марта по Киеву. Стоит отметить, что корреспонденты "Сегодня" – Зоряна Степаненко и Руслан Кузьков – проголосовали одними из первых: они были 37 и 38 среди тех, кто пришел на участок в Канберре.

В отличие от "австралийских украинцев", в Польше наши соотечественники были намного активнее. У посольства Украины в Варшаве собралась большая очередь, при этом никаких инцидентов зафиксировано не было.

Отметим, президентские выборы-2019 начались с курьеза – по состоянию на 9:00 в Киеве не открылись три избирательных участка. Также проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, и Запорожской областях. Всего в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках. В свою очередь правоохранители уже получили сотни сообщений о нарушениях и начали открывать уголовные производства. Самые частые заявления в полицию – агитация и фотографирование с бюллетенями.

С момента старта голосования прошло несколько часов. По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составляла 16,33% избирателей. На тот момент лидировала Запорожская область, там явка составила 21.09%, дальше Луганская область – 20.61%, затем Полтавская – 20.55%. Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в онлайне "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

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