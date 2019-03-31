Выборы президента Украины в Беларуси: российские СМИ остались "за поребриком"

Работникам "Рен-ТВ", "НТВ", ТАСС и "РИА-Новости" не оставалось ничего, кроме как снимать происходящее из-за забора

Фото: AFP

Выборы президента Украины в Беларуси: российские СМИ остались "за поребриком" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ce/21e/5ca0ce21ead21.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ce/21e/5ca0ce21ead21.jpg 2019-03-31T17:26:47+03:00 Новости Работникам «Рен-ТВ», «НТВ», ТАСС и «РИА-Новости» не оставалось ничего, кроме как снимать происходящее из-за забора

Представителей российских пропагандистских СМИ не пустили на территорию зарубежного избирательного участка на выборах президента Украины в Беларуси, президент которой ранее отпустил в адрес украинцев резкое высказывание из-за Крыма, сообщает "Радио Свобода".

В связи с этим работникам телеканалов "Рен-ТВ" и "НТВ", а также агентств ТАСС и "РИА-Новости" не оставалось ничего, кроме как снимать происходящее из-за забора, которым обнесено посольство Украины в Минске. Также они могли общаться с украинскими избирателями, когда те покидали территорию посольства.

В то же время на участок свободно пускали белорусских, украинских и прочих иностранных журналистов.

По данным председателя избиркома Оксаны Врублевской, состоянием на 12:00 из 12 тыс. зарегистрированных избирателей свои голоса отдали 241 избиратель, то есть явка составила 2%.

В то же время никаких замечаниях со стороны наблюдателей – представителей Всемирного конгресса украинцев – к указанному моменту не поступало, однако несколько граждан не смогли проголосовать, поскольку у них при себе были только украинские паспорта, а для участия за границей нужны документы для выезда за границу.

Второй – и последний – избирательный участок в Беларуси находится в Бресте.

Напомним, что ряд украинских послов и дипломатов в иностранных государствах – в частности, в Германии, Италии, Латвии и Эстонии – поделились своими впечатлениями от активности украинцев на президентских выборах.

А поближе ознакомиться с тем, как голосуют украинские граждане на территории Соединенных Штатов, вы можете в видеосюжете:

В день президентский выборов сайт сайт "Сегодня" внимательно следит за происходящим в Украине и за пределами страны и ведет онлайн-хронику, отмечая все самые важные события 31 марта, сопровождая их фото- и видеоотчетами.

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