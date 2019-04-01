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Выборы президента Украины: в Германии сделали заявление

Сегодня, 13:59

Важно, чтобы в Украине продолжалась реализация реформ, заявили в Берлине

Фото: AFP
Выборы президента Украины: в Германии сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ee/b46/5ca1eeb463beb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ee/b46/5ca1eeb463beb.jpg Новости Важно, чтобы в Украине продолжалась реализация реформ, заявили в Берлине

Германия не будет комментировать результаты первого тура президентских выборов в Украине, но выражает приверженность дальнейшей работе в формате "Нормандской четверки". Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Мы готовы к дальнейшей доверительной работе в формате "четверки" над реализацией Минских договоренностей", – сказала она.

"Наша позиция неизменна – важно, чтобы (в Украине) продолжалась реализация реформ", - добавила Адебар.

Она отметила, что Берлин будет сопровождать Киев на этом пути и сотрудничать с теми политиками, которые будут у власти по итогам выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 12:50 ЦИК обработал 73% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,43% голосов (проголосовали за него 4,1 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,14% (почти 2,2 млн), Юлия Тимошенко – 13,18% (почти 1,8 млн).

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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Тег выборы, Германия, выборы 2019

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Источник:

ТАСС

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