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Выборы президента Украины: явка избирателей увеличилась до 45%

Сегодня, 16:10

В лидерах Запорожская область, а вот в хвосте тянутся жители Закарпатья и Черновицкой области

Фото: AFP
Выборы президента Украины: явка избирателей увеличилась до 45% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0bc/092/5ca0bc092c54c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0bc/092/5ca0bc092c54c.jpg Новости В лидерах Запорожская область, а вот в хвосте тянутся жители Закарпатья и Черновицкой области

На выборах президента Украины уже проголосовали 44,82% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 15:00, сообщает корреспондент "Сегодня" в ЦИК.

По состоянию на 15:00 на избирательные участки пришли проголосовать 44.82% избирателей.

Среди лидеров – Запорожская область, там проголосовали 49,65 % жителей региона, Днепропетровская – 48,81%, Волынская и Черниговская – по 48,58 %. Явка больше 45% – в Сумской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Житомирской, Хмельницкой областях.

А вот среди аутсайдеров остаются Закарпатская и Черновицкая области, там явки составили – 24,29% и 35,89 % соответственно.

Как мы сообщали, в Австралии уже закончилось голосование и сейчас идет подсчет голосов. Там в список были включены 1737 человек, а бюллетени получили 125 человек, что составило явку всего 7,2%.

А вот в Харькове городской голова спрогнозировал, что к концу дня в городе проголосуют около 65% избирателей. Геннадий Кернес рассказал подробней о явке на выборах в Харькове.

В Киеве же самыми активными оказались на избирательном округе №215, а по области самая высокая явка на округе №92. Где активнее всего голосуют киевляне.

Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в онлайне "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

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Тег выборы, голосование, явка

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