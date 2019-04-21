Выборы президента Украины за границей: как голосуют в экзотических странах

Канберра, Пекин и Абу-Даби – чем отличается голосование во втором туре выборов президента Украины в этих странах

Как наши соотечественники выбирают президента в экзотических странах, где открылся первый участок и где уже подсчитали голоса – в новом материале "Сегодня".

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Первый заграничный участок на выборах президента открылся в австралийской Канберре при посольстве Украины еще 20 апреля в 23:00 по киевскому времени. Некоторые наши соотечественники добирались туда в течение семи часов.

В Канберре проголосовали 99 человек, что на 26 меньше, чем в первом туре. Всего здесь зарегистрированы 1744 украинца. Сейчас участок уже завершил работу и даже успели посчитать голоса.

Президента сегодня выбирали и в украинском посольстве в Пекине. Снимать процесс голосования там запрещено, хотя, как утверждают очевидцы, впрочем, процесс волеизъявление проходит спокойно. Здесь зарегистрировали 418 избирателей – на 108 больше, чем в первом туре.

Избирательные участки открылись и в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Несмотря на рабочий день, украинцы активно голосуют и размышляют о первых шагах будущего президента – поддержании имиджа Украины в мире и окончании завершение войны на востоке.

Напомним, что в отличие от Китая, Австралии, ОАЭ и других 69 стран, где открылись заграничные избирательные участки, в России украинцы проголосовать не смогут. Для этого им придется ехать в Финляндию, Грузию либо Казахстан.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Мы внимательно следим за всеми самыми важными событиями, касающимися президентских выборов. Более подробно с ними вы можете ознакомиться в онлайн-хронике на сайте "Сегодня".

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