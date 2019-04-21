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Выборы президента Украины завершились на 11 заграничных участках

Сегодня, 17:59

Для голосования во втором туре зарегистрировалось больше человек, чем в первом

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

Голосование во втором туре выборов президента Украины завершилось на 11 заграничных избирательных участках.

Об этом рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Наталья Бернацкая на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Сегодня".

По ее словам, выборы завершились в посольствах Украины в Австралии, Южной Корее, Японии, Китае, Монголии, Малайзии, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, Казахстане и Кыргызстане.

Чтобы проголосовать во втором туре, за границей зарегистрировалось больше человек (449 175 избирателей), чем в первом – (434 930 избирателей).

Кроме того, Бернацкая отметила положительный момент второго тура – информацию с участков в Украине передают быстрее. Она сообщила, что по состоянию на 17:00 в ходе первого тура выборов, который состоялся 31 марта, информация поступила cо 135 из 199 окружных избирательных комиссий, а на это время 21 апреля – уже 198.

Секретарь ЦИК также отметила, что 325 604 человека сменили место голосования, что на 9879 человек больше, чем в первом туре. По ее словам, 69 582 жителей Донецкой и Луганской областей сменили место голосования, а также 6 025 жителей АР Крым приехали в другие области Украины и проголосовали.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Чего ждать после второго тура выборов, смотрите в сюжете:


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Тег ЦИК, голосование, выборы президента, бернацкая, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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