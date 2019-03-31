Выборы президента в Киеве: появились новые данные по явке

По состоянию на 15:00 явка в Киеве составила 46,41% избирателей, по области – 46,32%

Украина выбирает президента. Фото: AFP

Выборы президента в Киеве: появились новые данные по явке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b2/2b1/5ca0b22b14248.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b2/2b1/5ca0b22b14248.jpg 2019-03-31T15:57:00+03:00 Новости По состоянию на 15:00 явка в Киеве составила 46,41% избирателей, по области - 46,32%

В Центральной избирательной комиссии озвучили явку избирателей по Киеву и области по состоянию на 15:00.

Так, в Киеве явка составила 46,41% избирателей. Однако эта цифра охватывает данные только шести территориальных избирательных округов из 13. Судя по данным ЦИК, активнее всего голосуют на округе 212 (часть Дарницкого района столицы) - 48,14%.

По Киевской области явка избирателей составила 46,32%. Это данные с шести территориальных избирательных округов из девяти. Первенство удерживает округ №92 (Белоцерковский, Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский районы, часть Сквирского района).

Ранее мы подробно писали о всех нарушениях, которые были зафиксированы в ходе голосования в столице и Киевской области.

Как проходит голосование по всей стране, а также на округах за границей – читайте в хронике сайта "Сегодня".

Также смотрите, как и за кого голосовали VIP-персоны:

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