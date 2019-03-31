Выборы президента в Киеве: появились новые данные по явке
По состоянию на 15:00 явка в Киеве составила 46,41% избирателей, по области – 46,32%
В Центральной избирательной комиссии озвучили явку избирателей по Киеву и области по состоянию на 15:00.
Так, в Киеве явка составила 46,41% избирателей. Однако эта цифра охватывает данные только шести территориальных избирательных округов из 13. Судя по данным ЦИК, активнее всего голосуют на округе 212 (часть Дарницкого района столицы) - 48,14%.
По Киевской области явка избирателей составила 46,32%. Это данные с шести территориальных избирательных округов из девяти. Первенство удерживает округ №92 (Белоцерковский, Володарский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский районы, часть Сквирского района).
Ранее мы подробно писали о всех нарушениях, которые были зафиксированы в ходе голосования в столице и Киевской области.
Как проходит голосование по всей стране, а также на округах за границей – читайте в хронике сайта "Сегодня".
Также смотрите, как и за кого голосовали VIP-персоны:
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