Выборы президента: в полицию поступили десятки сообщений о нарушениях

Полиция сегодня работает в усиленном режиме и уже с самого утра и следит за ситуацией на избирательных участках

Фото: МИД Украины/Facebook.

Выборы президента: в полицию поступили десятки сообщений о нарушениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/079/e0d/5ca079e0da0c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/079/e0d/5ca079e0da0c0.jpg 2019-03-31T11:34:59+03:00 Новости Полиция сегодня работает в усиленном режиме и уже с самого утра и следит за ситуацией на избирательных участках

Сегодня за первые два часа голосования на выборах президента Украины в полицию поступило 71 сообщение о нарушениях избирательного процесса. Об этом рассказал в Facebook заместитель начальника пресс-службы Национальной полиции Ольга Атаманова.

Она показала инфографику в целом по стране, и оказалось, что больше всего сообщений о нарушениях поступило с Донецкой области – 10. Далее идут Днепропетровская область – 9 сообщений, Харьковская область – 7, Одесская область – 6, в Киеве – 7.

В Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Однако не все было гладко. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь избирательных участков в Украине, в основном по техническим причинам. А вот чрезвычайных происшествий не зафиксировано и все проходит спокойно. А первые нарушения зафиксировали на Волыни. Как минимум двум лицам выписывали удостоверение на пустых проштампованных бланках от ОИК просто в помещении участка.

В то же время в Донецкой области сообщают об открытии 100% избирательных участков, а КПВВ открылись в штатном режиме с 7:00, чтоб жители оккупированных территорий могли свободно приехать и проголосовать. Читайте подробней, как проходят выборы на Донбассе.

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