Выборы президента в Украине: чем грозит продажа голоса

Оказаться за решеткой можно не только за конверт с определенной суммой, но и за "пайки"

Выборы президента в Украине: чем грозит продажа голоса 2019-03-31T12:29:00+03:00 Новости Оказаться за решеткой можно не только за конверт с определенной суммой, но и за "пайки"

Правоохранители предупреждают избирателей об уголовной ответственности за продажу голоса на выборах. Доказательством преступления может стать, например, свидетельство очевидца. За что и как могут наказать, узнавали "Сегодня".

Бесплатная раздача сладостей, канцтоваров и денег – так представители кандидатов в президенты в этом году предлагали избирателям голосовать за "своих". По закону – это уже расценивается как попытка подкупа.

"Подкуп является болезненной проблемой во время небольших электоральных кампаний в городах, поселках, селах – именно подкуп избирателей может сыграть решающую роль. Также подкуп избирателей является достаточно эффективной, но совершенно незаконной технологией в одномандатных избирательных округах на парламентских выборах", – заявил аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

Даже если избиратель взял средства, а голосовал на свое усмотрение - это уже считают нарушением законодательства. И наказание за продажность – не только штраф.

"Уголовная ответственность предусмотрена не только относительно того, кто подкупает человека, но и того, кто берет деньги. Если избиратель возьмет от кандидата деньги в обмен на свой голос на выборах – это уголовная ответственность. Максимальная статья – это ограничение свободы до двух лет", – сообщил аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Оказаться за решеткой можно не только из-за конверта с определенной суммой. Но и из-за так называемых "пайков" от кандидата. Гречка, бутылка масла, консервы и агитационные листовки. Все это считается подкупом.

В Украине есть случаи, особенно на местных выборах, когда правоохранительная система доводила до суда уголовные производства, которые касались подкупа избирателей.

Напомним, по данным Центризбиркома, по состоянию на 11:00 явка на выборах в Украине составила 16,08%.

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента в Украине: чем грозит продажа голоса". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.