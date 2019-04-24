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Выборы президента в Украине: стали известны ожидания Совета Европы от Зеленского

Сегодня, 15:01

Глава организации Турбьерн Ягланд надеется, что новый президент проведет демократические реформы и восстановит мир в Украине

Фото: Getty Images

Вслед за коротким поздравлением в адрес Владимира Зеленского в своем микроблоге генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд отправил ему письмо, в котором немного шире раскрыл свою позицию, пишет Укринформ.

"Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины. Этот процесс был важным свидетельством преданности Украины демократическим ценностям. Вы пришли на должность, когда Ваша страна несомненно переживает значительные вызовы во многих сферах. Надеюсь, что Вы будете способны применить полученный мандат для проведения демократических реформ, восстановления мира и единства в стране и стремлений украинских людей к стабильности и процветанию", – пишет Ягланд.

Генсек СЕ назвал Украину важным членом Совета Европы, а безопасность ее демократии – жизненно важной для всего континента. Политик обещал будущему президенту оказать Украине поддержку на пути к обеспечению этой цели.

"Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества по реформированию и укреплению независимости судебной системы, борьбы с коррупцией и продвижения роли гражданского общества", – добавил Ягланд, еще раз заверив в том, что Совет Европы поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, что по результатам обработки 100% электронных протоколов Центральной избирательная комиссия Украины сообщила, что во втором туре президентских выборов Владимиру Зеленскому свои голоса отдали 73,22% избирателей.


Итальянский премьер – не единственный иностранный лидер, который поздравил Зеленского. С реакцией остальной части мира на результаты президентских выборов в Украине вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня".

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Тег выборы, Зеленский, ягланд, Совет Европы, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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