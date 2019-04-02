Выборы президента в Украине: Туск дал оценку

Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов

Фото: president.gov.ua

Выборы президента в Украине: Туск дал оценку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/352/511/5ca3525116ecd.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/352/511/5ca3525116ecd.jpeg 2019-04-02T15:20:00+03:00 Новости Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает прес-служба главы Украинского государства.

"Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", – говорится в сообщении.

Как отмечается, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте проведенного накануне мини-саммита Украина – ЕС в Брюсселе 20 марта.

Также была достигнута договоренность о следующих контактах на высшем уровне.

Отметим, ЦИК обработала 99,15% протоколов, подсчитав 18 710 520 голосов.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 656 071 голос).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,92% (2 980 011 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,39% (2 506 844 голоса).

Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы президента в Украине: Туск дал оценку". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.