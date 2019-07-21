Выборы Рады: где смотреть итоговые экзит-полы

Сайт Сегодня следит за ходом и результатами парламентских выборов

Фото: Сегодня

В Украине 21 июля проходят внеочередные выборы Верховной Рады 2019. Избирательные участки работают до 20 часов. Сразу после закрытия участков будут обнародованы результаты экзит-полов – опросов избирателей непосредственно после сделанного ими голосования.

Для тех, кто первыми хочет увидеть предварительные результаты выборов, сайт "Сегодня" будет вести онлайн результатов экзит-полов.

Отметим, по состоянию на 9 часов утра не открылись 8 избирательных участков, еще 16 участков были открыты с опозданием.

Все подробности о ходе и результатах выборов Рады читайте в специальном материале-хронике.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных округах (еще 26 округов находятся на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма) борются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За 225 мест в многомандатном округе борются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра.

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