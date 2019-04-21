"Выборы состоялись свободно": Гройсман поздравил Зеленского с победой

Премьер-министр поблагодарил Порошенко за пять лет работы

Фото: Владимир Гройсман / Facebook.

Выборы президента Украины состоялись свободно и демократично. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, поздравляя Владимира Зеленского с победой.

"Выборы президента Украины состоялись свободно и демократично. Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал Гройсман в Facebook.

Гройсман также поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за пять лет, в течение которых "Украина стала современной европейской страной". Премьер-министр призвал "ускорить позитивные изменения".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко поздравил его с победой. Кроме Порошенко, Зеленского уже поздравили в МИД Швеции и Литвы.

Как сообщалось, по окончательным данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский. По первым результатам экзит-полов Зеленский набирал 73,2% голосов.

Явка избирателей на выборах превысила 60%. Самая высокая явка зафиксирована в Львовской области, самая низкая – в Закарпатской.

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