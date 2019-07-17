Выборы в пору отпусков: эксперт рассказал, какой явки стоит ждать

Политические силы ведут себя на удивление спокойно, не проводя полноценных предвыборных кампаний

Фото: AFP PHOTO/YURIY KIRNICHNY.

Досрочные досрочные выборы-2019 в Верховную Раду, которые состояться 21 июля, будут особенными для страны. Об этом рассказал глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Скорей всего явка буде процентов пятьдесят. Июль-август – это вообще наихудшее время для выборов. У одних голова занята огородами, у других – отдыхом. Посмотрите на такой показатель, как смена места регистрации: в отличие от президентских выборов никакого ажиотажа не наблюдается. И, кстати, пока что я не вижу также полноценных кампаний партий по привлечению своих избирателей, что меня удивляет. Возможно, партии оставили мобилизацию на последние дни", – сказал Алексей Кошель в комментарии сайту "Сегодня".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пляж, картошка, кандидат: что предпочтет избиратель 21 июля".

Напомним, на избирательных участках 21 июля, когда в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы-2019, обеспечивать безопасность и правопорядок будут более 130 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

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