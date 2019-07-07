Выборы в Раду: Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии

Избирательные бюллетени передадут уполномоченные сотрудники Спецсвязи

Фото: Центральная избирательная комиссия / Facebook.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины уполномочила передать избирательные бюллетени на выборы в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, соответствующим окружным избирательным комиссиям (ОИК). Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Решение было принято сегодня, 7 июля, на заседании Центризбиркома под руководством Татьяны Слипачук.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019-го соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что, по словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, выборы в Раду обойдутся Украине приблизительно 1,9 млн грн.

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