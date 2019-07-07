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Выборы в Раду: Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии

7 июля, 16:45

Избирательные бюллетени передадут уполномоченные сотрудники Спецсвязи

Фото: Центральная избирательная комиссия / Facebook
Фото: Центральная избирательная комиссия / Facebook.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины уполномочила передать избирательные бюллетени на выборы в Верховную Раду, которые пройдут 21 июля, соответствующим окружным избирательным комиссиям (ОИК). Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

Решение было принято сегодня, 7 июля, на заседании Центризбиркома под руководством Татьяны Слипачук.

"ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019-го соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать протоколы о принятии ОИК от ЦИК указанных избирательных бюллетеней", – сказано в сообщении.

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Тег Верховная Рада, ЦИК, выборы 2019

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