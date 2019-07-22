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Выборы в Раду: за кого проголосовал Харьков и кто лидирует по округам

22 июля, 10:19

Больше всего голосов избирателей набрала партия "Слуга народа"

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия обновила данные по результатам голосования на выборах в Верховную Раду, как по мажоритарке, так и многомандатным избирательным округам.

В частности, после обработки 59,11% протоколов в городе и регионе партия "Слуга народа" набрала 41,93% голосов. На втором месте – "Оппозиционная платформа – За жизнь" с 26,94%, на третьем – "Опозиционный блок" и 8,16%. Далее идут "Европейская солидарность" – 5,02% и "Партия Шария" – 4,51%.

Также в ЦИК назвали данные по голосованию на округах Харькова, а также имена кандидатов, которые набрали там на данный момент большее количество голосов.

Голосование в Харькове было организовано в семи одномандатных избирательных округах:

ОИО №168 – Шевченковский р-н, 88 участков, ориентировочно 157 632 избирателей;

ОИО №169 – Киевский р-н, часть Московского р-на, 98 участков, ориентировочно 156 315 избирателей;

ОИО №170 – часть Московского р-на, 82 участка, ориентировочно 151 933 избирателей;

ОИО №171 – Немышлянский р-н, часть Индустриального р-на, 84 участка, ориентировочно 148 578 избирателей;

ОИО №172 – часть Индустриального р-на, 79 участков, ориентировочно 150 971 избирателей;

ОИО №173 – Основянский р-н, часть Слободского р-на, 79 участков, ориентировочно 142 051 избирателей;

ОИО №174 – Новобаварский р-н, Холодногорский р-н, 94 участка, ориентировочно 152 712 избирателей;

Так, по округам лидируют следующие кандидаты:

Округ 168 – Мезенцева Мария Сергеевна (42,99%). Родилась 10 декабря 1989 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 169 – Куницкий Александр Олегович (48,24%) родился 25 августа 1983 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование профессионально-техническое, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 170 – Одарченко Андрей Николаевич (44,43%). Родился 2 ноября 1978 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью, Харьковский государственный университет питания и торговли, беспартийный, проживает в городе Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 171 – Кинзбурская Виктория Александровна (37,82%). Родилась 23 октября 1980 года в городе Харьков, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий сектором, департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области, беспартийная, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 172 – Здебский Юрий Викторович (43,60%). Родился 24 декабря 1972 года в селе Любар Житомирской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 173 – Бакумов Александр Сергеевич (46,15%). Родился 25 апреля 1989 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, проректор, Харьковский национальный университет внутренних дел, беспартийный, проживает в Харькове, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Округ 174 – Фельдман Александр Борисович (37,18%). Родился 6 января 1960 года в городе Харьков, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, член Политической партии "Наш край", проживает в Харькове, судимость отсутствует, самовыдвижения.

Напомним, что украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года установили исторический антирекорд по явке.

Ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:


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