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Выборы в роддоме: появились фото с необычного участка в Одессе

Сегодня, 13:53

Как голосуют врачи и беременные в одесском роддоме

В день второго тура выборов президента Украины на специальном участке в родильном доме №7 в Одессе активно голосуют будущие мамы и врачи. Голосование проходит в детском отделении.

Люди отдают свои голоса в спокойной обстановке, а некоторые избиратели готовятся к появлению на свет новых граждан Украины уже со дня на день, передает "Думская".

Как рассказал глава участковой комиссии Андрей Киреев, по состоянию на 10:30 проголосовало больше половины зарегистрированных избирателей.

"Большинство будущих мам приходили голосовать рано утром, сразу после назначенных процедур. Были люди, которые приходили голосовать, но их не было в списках. Речь идет о тех женщинах, которые поступили в субботу, а мы на тот момент уже зарегистрировали список избирателей в реестре. Также приходили врачи, которых не было в списке. Почему так вышло, я ответить не могу, списки формировала администрация", — рассказал он.

Всего на спецучастке зарегистрировано 53 человека. Списки формировали за три-четыре дня до дня выборов. В них попали те женщины, которые точно будут находиться в роддоме в день выборов по медицинским показаниям, а также врачи, которые дежурят в день выборов.

В администрации пояснили, что те врачи, которые не попали в списки для голосования, не были в первоначальных списках дежурств.

На участке есть опломбированные переносные урны для голосования, но по словам членов комиссии, они не понадобятся, поскольку лежачих избирателей нет.

Одна из пациенток – одесситка Ирина, может родить уже в день выборов, но голосовать она решила обязательно.

"У нас будет мальчик. Волнуюсь, в какой стране будем жить мы, наши дети. Хочу, чтобы наш ребенок жил счастливым и жил в достатке, чтобы в будущем у него была хорошая работа. И это очень плохо, что у нас в стране война", — рассказала она.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00 . Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег выборы, второй тур, голосование, избирательный участок , президентские выборы, выборы президента

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