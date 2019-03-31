Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты

Сегодня, 12:11

Участники президентской гонки в хорошем настроении пришли на избирательные участки, но не признаются, за кого голосовали

Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты Новости Участники президентской гонки в хорошем настроении пришли на избирательные участки, но не признаются, за кого голосовали

Наиболее заметные политические игроки на нынешних выборах Президента уже идут на участки. Свой выбор сделали Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Александр Вилкул. С кем пришли отдать голос и заявивших спустя – смотрите в нашем обзоре.

Одним из первых на избирательном участке появился кандидат в президенты Олег Ляшко. первой проголосовала супруга, а далее получил свой. В кабинке для голосования долго не задержался.

"Я голосовал, чтобы свиней меньше у власти было. Сегодня у нас уникальный шанс, чтобы сильная страна была", – сказал он.

Под руку с мужем и с коллегами по партии голосовать пришла Юлия Тимошенко. Охотно общалась с прессой и рассказала о своем выборе. Говорит, голосовала за успешное будущее.

"Мы делаем шаг вперед к успешной цветущей, европейской стране. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс Украины к миру, к процветанию, к счастью каждого человека", – сказала кандидат в президенты.

Не стал откладывать на вечер голосование и лидер оппозиции Александр Вилкул. Пришел сам. Охотно шутил с журналистами. Прогнозов относительно результатов голосования не давал, но призвал украинцев сегодня воспользоваться своим правом голоса.

"Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом ‑ все будет очень хорошо. Все будет отлично, я проголосовал за мир, за высокую экономику, достойные зарплаты, за высокий уровень жизни и я призываю сегодня всех прийти на избирательные участки", – сказал он.

Отметим, в Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Одним из первых из чиновников проголосовал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на избирательный участок на велосипеде.

Однако не все было гладко на избирательных участках в Украине. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь участков, в основном по техническим причинам. Также в полиции рассказали о десятках поступающих сообщениях о нарушениях. Читайте все подробности с выборов президента и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Тимошенко, ляшко, вилкул, голосование

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черниговской области мужчина чуть не сжег избирательный участок: подробности инцидента

Сегодня, 11:59

Голосование не везде проходит гладко – в Борозне мужчина бросила зажигательную смесь

Выборы президента Украины: как голосуют избиратели за пределами страны

Сегодня, 11:49

101 избирательный участок открыт в 72 страна мира

Явка на выборах президента Украины на 10:00 составила 5,5% – ЦИК

Сегодня, 11:46

Центризберком включил в реестр избирателей на выборах президента 26,6 млн человек

Выборы президента Украины: в МВД рассказали о первых нарушениях

Сегодня, 11:36

Больше всего нарушений связано с незаконной агитацией, сообщили в МВД Украины

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Как бегать с большой грудью?

Анализ ДНК установил личность Джека Потрошителя

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Видео. Мощнейший нокаут за 29 секунд

Рева рассказал, как отрезали "лишних" получателей субсидий

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Найдено простое средство для снижения кровяного давления

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму