Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты

Участники президентской гонки в хорошем настроении пришли на избирательные участки, но не признаются, за кого голосовали

Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты 2019-03-31T12:11:00+03:00 Новости Участники президентской гонки в хорошем настроении пришли на избирательные участки, но не признаются, за кого голосовали

Наиболее заметные политические игроки на нынешних выборах Президента уже идут на участки. Свой выбор сделали Олег Ляшко, Юлия Тимошенко и Александр Вилкул. С кем пришли отдать голос и заявивших спустя – смотрите в нашем обзоре.

Одним из первых на избирательном участке появился кандидат в президенты Олег Ляшко. первой проголосовала супруга, а далее получил свой. В кабинке для голосования долго не задержался.

"Я голосовал, чтобы свиней меньше у власти было. Сегодня у нас уникальный шанс, чтобы сильная страна была", – сказал он.

Под руку с мужем и с коллегами по партии голосовать пришла Юлия Тимошенко. Охотно общалась с прессой и рассказала о своем выборе. Говорит, голосовала за успешное будущее.

"Мы делаем шаг вперед к успешной цветущей, европейской стране. Я верю, что сегодня начинается новый исторический прогресс Украины к миру, к процветанию, к счастью каждого человека", – сказала кандидат в президенты.

Не стал откладывать на вечер голосование и лидер оппозиции Александр Вилкул. Пришел сам. Охотно шутил с журналистами. Прогнозов относительно результатов голосования не давал, но призвал украинцев сегодня воспользоваться своим правом голоса.

"Наш голос – это наше мирное оружие. Выстрелим залпом ‑ все будет очень хорошо. Все будет отлично, я проголосовал за мир, за высокую экономику, достойные зарплаты, за высокий уровень жизни и я призываю сегодня всех прийти на избирательные участки", – сказал он.

Отметим, в Украине уже полным ходом идет процесс голосования. Одним из первых из чиновников проголосовал мэр Киева Виталий Кличко, который приехал на избирательный участок на велосипеде.

Однако не все было гладко на избирательных участках в Украине. Как рассказывал глава Нацполиции Сергей Князев, в первый час выборов не открылись семь участков, в основном по техническим причинам. Также в полиции рассказали о десятках поступающих сообщениях о нарушениях. Читайте все подробности с выборов президента и смотрите видео- и фото отчеты.

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