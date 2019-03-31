Выборы в Украине: Киев лидирует по нарушениям

На избирательных участках в столице зафиксировали 137 нарушений

Выборы в Украине: Киев лидирует по нарушениям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ba/552/5ca0ba552445a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ba/552/5ca0ba552445a.jpg 2019-03-31T17:16:00+03:00 Новости На избирательных участках в столице зафиксировали 137 нарушений

Киев лидирует по количеству нарушений на избирательных участках в ходе выборов президента 31 марта. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.

Так, согласно данным по состоянию на 16:00, в Киеве зафиксировано 137 нарушений, а в Киевской области – 30.

Инфографика: МВД

По данным правоохранителей, нарушения преимущественно связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, порчей бюллетеня, фоторафированием бюллетеней и т.д.

Ранее мы подробно писали о нарушениях, которые фиксировали наблюдатели в Киеве и по всему региону.

Отметим, что по последним данным ЦИК, в Киеве явка избирателей составила 46,41%, в Киевской области - 46,32%.

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