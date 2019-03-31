Выборы в Украине: Киев лидирует по нарушениям
На избирательных участках в столице зафиксировали 137 нарушений
Киев лидирует по количеству нарушений на избирательных участках в ходе выборов президента 31 марта. Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook.
Так, согласно данным по состоянию на 16:00, в Киеве зафиксировано 137 нарушений, а в Киевской области – 30.
Инфографика: МВД
По данным правоохранителей, нарушения преимущественно связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, порчей бюллетеня, фоторафированием бюллетеней и т.д.
Ранее мы подробно писали о нарушениях, которые фиксировали наблюдатели в Киеве и по всему региону.
Отметим, что по последним данным ЦИК, в Киеве явка избирателей составила 46,41%, в Киевской области - 46,32%.
Также смотрите, как голосуют украинцы в Польше:
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