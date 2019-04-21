Выборы в Украине – МВД может задействовать авиацию в случае необходимости

Всего к обеспечению правопорядка в Украине привлечены более 133 тысяч правоохранителей

Фото: Alexandre Dubath, Instagram.

Авиация МВД Украины приведена в готовность и может быть задействована в случае осложнения ситуации в ходе второго тура президентских выборов в Украине, подчеркивают в МВД.

"Вся авиация приводится полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах, если возникнет необходимость перемещения личного состава, оперативного состава в те или иные регионы нашего государства, если ситуация будет осложняться", – сообщил первый замминистра Сергей Яровой в воскресенье на брифинге в Киеве.

По словам Ярового, всего к обеспечению правопорядка в Украине в ходе второго тура голосования привлечены 133 тыс. 259 правоохранителей.

Он напомнил, что работает межведомственный штаб МВД, который анализирует информацию о нарушениях, координирует действия всех подразделений МВД.

Говоря о нарушениях, зафиксированных полицией на утро воскресенья, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев также сообщил, что в Кагарлыцком районе Киевской области избиратель получил бюллетень и "не бросив его в урну, убежал".

Глава Нацполиции также рассказал, что с учетом того, что накануне поступало большое количество сообщений по линии 102 о якобы минировании, в воскресенье по всей Украине работают более 150 взрывотехнических групп.

Ранее сообщалось, что посольство США ожидает демократических и мирных выборов президента Украины.

Напомним, на протяжении дня 21 апреля, когда был "день тишины" перед выборами во втором туре, в полицию поступило более 250 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Об этом сообщил в Национальной полиции.

Так, в "день тишины" полицейские зарегистрировали 262 заявления и сообщения о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Как отметили правоохранители, в основном сообщения касаются незаконной агитации – 136 обращений, 15 – угроза физической расправой и 4 сообщения о подкупе избирателей.

По одному из таких обращений даже было открыто уголовное производство.

Как мы сообщали, накануне второго тура в МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства, начиная с 1 апреля, сразу после первого тура выборов. Также по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства было открыто 71 уголовное производство.

Также стало известно, что в Донецкой области мужчина за вынос бюллетеня с избирательного участка грозит до трех лет тюрьмы. Как оказалось, во время голосования местный житель уничтожил избирательный бюллетень. Правоохранители установили, что 49-летний мужчина спрятал документ под куртку, вышел из помещения и выбросил испорченный бюллетень в урну.

А тем временем, как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Украине – МВД может задействовать авиацию в случае необходимости". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"