Выборы в Украине: у желающих изменить место голосования будет только пять дней

Украинцы, которые хотят сменить место голосования, будут иметь всего лишь пять дней

Фото: AFP

Выборы в Украине: у желающих изменить место голосования будет только пять дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4c7/8c6/5ca4c78c635e8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4c7/8c6/5ca4c78c635e8.png 2019-04-06T18:46:23+03:00 Новости Украинцы, которые хотят сменить место голосования, будут иметь всего лишь пять дней

За 15 дней, которые остались до второго тура президентских выборов, украинцам, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, должны успеть написать соответствующие заявления.

"Сегодня" напомнили, когда это нужно делать, где и какие документы иметь при себе. Журналисты разбирались, почему многие отделы, где вносят изменения, не работают.

Так, Оксана, которая недавно изменила место прописки, на участке своей фамилии не нашла, потому не голосовала 31 марта.

"Я просто каким-то загадочным образом исчезла из списков, хотя сейчас проверил специалист – в списках я есть", – объяснила она.

Из-за больших очередей перед выборами Максим не смог написать заявление о том, что хочет проголосовать по месту жительства и намерен это сделать еще до второго тура.

"Стою в очереди, но говорят, что снова закрываются", – рассказал мужчина.

Однако, на входе в отдел ведения реестра избирателей – объявление: изменить место голосования возможно только после того, как ЦИК объявит официальные результаты первого тура.

"Официально назначьте хоть что-то, официальные, окончательные. На сайте ЦИК написано 100%", – заявил он.

Однако на 100% посчитаны только электронные протоколы. Бумажные протоколы с мокрыми печатями ЦИК еще обрабатывает. Результат должны объявить до 10 апреля и на то, чтобы изменить место голосования, у избирателей будет только пять дней.

"Мы имеем уже закон, двигаемся в соответствии с ним. Кроме закона, должно еще быть соответствующее постановление ЦИК, которая заявит об объявлении второго тура президентских выборов и только после этого можно изменить место выборов, уточнить данные, проверить себя в списке", – объяснил представитель Минюста Станислав Куценко.

Именно потому место регистрации и не изменяют. Только принимают заявления и сверяют данные. Немало отделов вообще закрылись. Таким образом, очереди неминуемы. При этом в Минюсте напоминают, что, если вы изменили место голосования перед первым туром, сейчас это необходимо повторить. Только ваш паспорт или айди-карта и заявление.

Напомним, что 5 апреля, Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Кстати, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

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