Выборы в Украине: в МВД отчитались о нарушениях в "день тишины"
В "день тишины" МВД получило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства
Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе МВД.
В частности, 79 поступивших заявлений касались проведения незаконной агитации, восемь – подкупа избирателей, два – о хулиганстве, и один – об угрозе физической расправы, а также 69 других фактов.
По словам Ярового, оперативный штаб МВД фиксирует и проверяет 100% сообщений, а также информацию, обнаруженную аналитиками штаба в открытых источниках, таких как СМИ и социальные сети. Кроме того, силовики находятся в постоянном контакте с Гражданской сетью ОПОРА.
"Все подразделения МВД продолжают работать в усиленном режиме. Под охраной Национальной полиции находится 29866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках привлечено более 39 тысяч полицейских, а на окружных избирательных комиссиях – 518 стражей порядка", – подчеркнул заместитель главы министерства.
Также он добавил, что в день выборов 31 марта обеспечивать порядок будут более 135 тысяч сотрудников МВД.
Кроме того, Яровой отметил, что с момента начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4891 сообщение, связанное с нарушениями избирательного законодательства. Было открыто 250 уголовных производств и составлено 655 административных протоколов.
Напомним, ранее мы сообщали о переходе на усиленный режим работы СБУ и начале патрулирования украинских городов спецназовцами "Альфы", которые охраняют безопасность в местах возможного скопления граждан – на центральных улицах, вокзалах, аэропортах и возле церквей.
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Отметим, ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город.
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