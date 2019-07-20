Выборы в Верховную Раду: полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений

По фактам нарушений начали 38 уголовных производства

Фото: AFP / Sergei GAPON.

Полиция Киева за период предвыборной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду зарегистрировала 642 нарушения в избирательной сфере. Также расследуется 38 уголовных производств. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы.

Как написали в ведомстве, больше всего правонарушений связано с незаконной агитацией – 354 случая. Также зарегистрировали 51 факт возможного подкупа избирателей – 51, хулиганства – 41, конфликтов – 40, препятствования избирательному праву – 16, повреждения имущества – 9.

По этим нарушениям следственные подразделения расследуют 38 уголовных производств, среди которых семь – по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права), семь – по ст. 296 (хулиганство), три – по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), два – по ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) и др.

Составлено 79 административных протоколов за нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы либо размещение их в запрещенных законом местах; 52 – за изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих необходимых сведений; 3 – за нарушение порядка ведения предвыборной агитации.

В полиции отметили, что правоохранители переведены на усиленный вариант несения службы на выборах народных депутатов Украины.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Украине день тишины перед выборами ВР. Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена, в частности, запрещается распространять агитационные материалы, публично призывать голосовать за или не голосовать за кандидатов и публично оценивать их деятельность.

Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.

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