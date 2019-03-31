Выборы за границей: как голосуют украинцы в Канаде
Некоторым украинцам придется преодолеть сотни, а то и тысячи километров, чтобы бросить бюллетень в урну
За пределами Украины сегодня открыты 102 избирательных участка, сообщило Министерство иностранных дел. Участки размещены в 70 странах мира, кроме России, где по решению ЦИК они в этом году не работают. Всего по диаспорам мира рассеяны 15 млн украинцев. Но избирателями из них на сегодняшний день являются только 527 тысяч человек, то есть 1,5% от всех, кто может выбирать президента Украины. Впрочем, тех, кто сегодня проголосует за границей может быть и больше, ведь за границей только официально работает 3,2 млн наших соотечественников. Чтобы проголосовать, им нужно зарегистрироваться в консульствах.
Наибольшая после Европы украинская диаспора проживает в Канаде. Там находится почти 1,5 млн украинцев. Корреспондентка "Сегодня" Ольга Грицик находится в Торонто и рассказывает о канадских особенностях украинских выборов. Голосование в Канаде началось не так давно. Когда в Киеве было пять часов вечера, в Торонто – только 10 утра. В целом сделать выбор в Канаде смогут более семи тысяч украинцев.
Избирательные участки открыты в трех городах: Оттаве, Торонто и Эдмонтоне. Расстояния здесь немалые, поэтому некоторым украинцам придется преодолеть сотни, а то и тысячи километров, чтобы бросить бюллетень в урну. Например, от города Реджайна в провинции Саскачеван до ближайшего избирательного участка Эдмонтоне нужно добираться на автомобиле почти 8 часов.
Канада всегда поддерживала Украины. В марте 2019 года в проекте нового федерального бюджета страны предусмотрели 100 млн долларов на оборонную реформу в Украине и обучение военных. Еще 24 млн выделят на борьбу с дезинформацией во время президентских и парламентских выборов.
Кроме того, Канада отправила в Украину большую группу наблюдателей. Какие обязанности стоят перед этими людьми, "Сегодня" объяснил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Канада сейчас понимает что для них это уникальный шанс посмотреть, как правильно защищаться от внешних воздействий. Здесь, в Канаде, парламентские выборы запланированы на осень. Поэтому они сейчас смотрят на Украину, как на реальную мастерскую, где можно в реальном времени посмотреть, как правильно защищаться от этих угроз", – говорит Шевченко.
По словам посла, украинская диаспора в Канаде чрезвычайно влиятельна. И, к слову, в канадском парламенте и правительстве тоже много этнических украинцев - например, командующий вооруженными силами Канады Пол Винник или министр иностранных дел Христя Фриланд. А депутат украинского происхождения Джеймс Безан даже получил наивысшую украинскую награду – орден Ярослава Мудрого.
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В целом в Канаде живет почти 1,5 млн украинцев. Больше всего из них – в трех провинциях. В Манитобе украинская диаспора составляет почти 15% населения, в Саскачеване – 14%, в Альберте – 10%. Корреспондентка "Сегодня" Елена Гончаренко выяснила, как они живут и следят ли за избирательным процессом в Украине.
В Торонто есть район, который называют маленькой Украиной. Его основала первая волна эмигрантов. Здесь находится украинский союз, школа и десятки магазинов. Вдоль улицы установлены лавочки с именами известных украинцев. Услышать родной язык здесь легко, найти традиционную украинскую еду – тоже.
Наталия Шевцив переехала из Тернополя и живет в Торонто 16-й год. Сначала она пекла торты для знакомых, а теперь является владелицей собственного кафе, где работают только украинцы.
"Есть латиноамериканцы, которые едят наши торты и говорят, что ничего вкуснее не видели. Мы научили их выговаривать названия "Спартак", "Наполеон", "Медовик" и "Сметанник", – рассказывает Наталия.
В витрине одного из местных магазинов - ностальгическая гречка. А все продукты привезены из Украины. Украинская эмигрантка Виктория Канасив рассказывает, что чаще всего здесь покупают соленья – маринованные огурцы и соленые помидоры.
Далее по улице расположен центр всего украинского: библиотека, галерея и даже телевиделение. Экскурсию проводит глава Конгресса украинцев в Канаде Тарас Багрий.
"Мы не растворились за 127 лет. С колыбели до конца жизни человек здесь находится в украинской среде", – говорит Тарас.
Он напоминает, что украинцы в Канаде стали довольно влиятельными. Даже монетный двор страны четвертый год подряд выпускает монеты в виде писанки номиналом – 20 канадский долларов, а ценой – в 200. Как рассказывает сотрудник монетного двора Канады, особенно важно, что рисунок выполнен в украинских традициях.
Но, каким бы комфортным не казалась жизнь диаспоры за океаном, ностальгия все равно есть. Наталия, например, говорит, что если бы 16 лет назад у нее был выбор, она, наверное, убедила бы мужа остаться в Украине.
Как сообщалось, количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612.
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