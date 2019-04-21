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Выборы за границей: украинцам приходится стоять в очередях, чтобы проголосовать

Сегодня, 19:31

Денисова рассказала о проблемах на заграничных избирательных участках

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Зарубежные избирательные участки во время проведения второго тура президентских выборов перегружены. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Насчитывается 72 страны, где проходит голосование и 101 участок. И в государственном реестре сейчас зарегистрировано 530 тысяч граждан Украины, которые могут принимать участие в голосовании", – отметила омбудсмен.

По ее словам, из-за большого количества избирателей даже появляются очереди при входах на участки. Денисова объяснила, что, прежде всего, это обусловлено тем, что участки оборудованы в посольствах Украины.

"Например, в Молдове 52 тысячи избирателей в посольстве зафиксировано. В Варшаве – 25 тысяч. В Кракове – 15 тысяч. Люди жалуются на то, что они и по часу и по два стоят в очереди для того, чтобы реализовать свое избирательное право", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что будет рекомендовать в будущем открывать дополнительные избирательные участки в арендованных подходящих помещениях.

По состоянию на 17:00 голосование завершилось на 11 заграничных избирательных участках.

Напомним, сегодня, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. В него вышли шоумен Владимир Зеленский, за которого в первом туре отдали голоса 30,24% избирателей, и действующий глава государства Петр Порошенко, которому выразили поддержку 15,95% избирателей. 

Чего ждать после второго тура выборов, смотрите в сюжете:


Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" .

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Тег выборы, заграница, второй тур, Владимир Зеленский, избирательные участки, выборы президента, Петр Порошенко, Выборы президента Украины 2019

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