Выборы закончились – привет выборы: как соцсети отреагировали на голосование

После оглашения предварительных результатов выборов большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии

Фото: AFP

Выборы закончились – привет выборы: как соцсети отреагировали на голосование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e3/fa1/5ca1e3fa18251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e3/fa1/5ca1e3fa18251.jpg 2019-04-01T13:12:30+03:00 Новости После оглашения предварительных результатов выборов большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии

Первый тур выборов в Украине не только завершился, но и уже были учтены большинство протоколов. И пока в штабах одних кандидатов радуются, а других - разочарованы и огорчены результатами, которые оглашает Центризбирком, пользователи соцсетей отреагировали по своему.

Конечно же, большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии, иногда переходя за грани дипломатического и цензурного общения. Однако многие призвали сограждан не терять единство нации и не забывать о том, что у Украины на первом месте должен быть ее народ, для чего украинцы должны объединиться.

Напомним, что на данный момент Центральная избирательная комиссия Украины обработала 73% протоколов, или 13 492 570 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,43% (4 106 773 голоса).

Мы также писали, что глава ЦИК Татьяна Слипачук выразила удовлетворение проведением первого тура выборов, несмотря на предостережения накануне выборов, – день голосования прошел без системных нарушений, а после закрытия избирательных участков серьезных происшествий не было.

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