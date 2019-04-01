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Выборы закончились – привет выборы: как соцсети отреагировали на голосование

Сегодня, 13:12

После оглашения предварительных результатов выборов большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии

Фото: AFP
Выборы закончились – привет выборы: как соцсети отреагировали на голосование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e3/fa1/5ca1e3fa18251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e3/fa1/5ca1e3fa18251.jpg Новости После оглашения предварительных результатов выборов большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии

Первый тур выборов в Украине не только завершился, но и уже были учтены большинство протоколов. И пока в штабах одних кандидатов радуются, а других - разочарованы и огорчены результатами, которые оглашает Центризбирком, пользователи соцсетей отреагировали по своему.

Конечно же, большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии, иногда переходя за грани дипломатического и цензурного общения. Однако многие призвали сограждан не терять единство нации и не забывать о том, что у Украины на первом месте должен быть ее народ, для чего украинцы должны объединиться.

Напомним, что на данный момент Центральная избирательная комиссия Украины обработала 73% протоколов, или 13 492 570 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,43% (4 106 773 голоса).

Мы также писали, что глава ЦИК Татьяна Слипачук выразила удовлетворение проведением первого тура выборов, несмотря на предостережения накануне выборов, – день голосования прошел без системных нарушений, а после закрытия избирательных участков серьезных происшествий не было.

Кроме того, сайт "Сегодня" продолжает отслеживать за самыми важными событиями, связанными с выборами и ведет онлайн-хронику происходящего. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег Порошенко, Зеленский, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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