Выборы закончились – привет выборы: как соцсети отреагировали на голосование
После оглашения предварительных результатов выборов большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии
Первый тур выборов в Украине не только завершился, но и уже были учтены большинство протоколов. И пока в штабах одних кандидатов радуются, а других - разочарованы и огорчены результатами, которые оглашает Центризбирком, пользователи соцсетей отреагировали по своему.
Конечно же, большинство юзеров вступили в ожесточенные баталии, иногда переходя за грани дипломатического и цензурного общения. Однако многие призвали сограждан не терять единство нации и не забывать о том, что у Украины на первом месте должен быть ее народ, для чего украинцы должны объединиться.
Напомним, что на данный момент Центральная избирательная комиссия Украины обработала 73% протоколов, или 13 492 570 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,43% (4 106 773 голоса).
Мы также писали, что глава ЦИК Татьяна Слипачук выразила удовлетворение проведением первого тура выборов, несмотря на предостережения накануне выборов, – день голосования прошел без системных нарушений, а после закрытия избирательных участков серьезных происшествий не было.
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